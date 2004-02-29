تحميل اصلاحات خارجي بر كشورهاي عربي امكان ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، الكساندر كلوگين معاون وزير امور خارجه روسيه درعين حال تاكيد كرد: تا زماني كه مناقشه اعراب و اسراييل و بحران عراق حل و فصل نشود، اجراي هيچ كدام از مفاد طرح خاورميانه بزرگ آمريكا ممكن نخواهد بود.

وي تاكيد كرد كه اصلاحات بايد برخاسته از داخل كشورهاي عربي و با اراده داخلي آنها باشد زيرا تحميل طرح هاي خارجي بر كشورهاي عربي ممكن نيست.

مصر، عربستان كه طرح خاورميانه بزرگ آنها را در درجه اول هدف قرار مي دهد، مستقيما به انتقاد از آنچه نسخه هاي آماده آمريكا براي اصلاحات منطقه پرداختند و نسبت به اصلاحات خارجي هشدار دادند كه منجر به هرج ومرج خواهد شد.

به گزارش مهر، معاون وزير امور خارجه روسيه در گفتگو با روزنامه الرياض،آمادگي كشورش را براي از بين بردن دشواري هاي پيش روي روند اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي اعلام كرد.

معاون وزير امور خارجه روسيه، كشورش را شريك كشورهاي عربي توصيف كرد.

وي با اشاره به تحولات عراق خواستار نقش محوري سازمان ملل در عراق و انتقال قدرت به عراقي ها شد.

وي در مورد موضوع پيوستن روسيه به سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان ناظر اظهار داشت كه اين مساله همچنان در مرحله مذاكره و بررسي با سران سازمان و كشورهاي اسلامي است.

معاون وزير امور خارجه روسيه دست داشتن روسيه در ترور ياندريايف رئيس جمهور سابق چچن در قطر را تكذيب كرده و رفتار مقامات قطري را تحريك آميز خواند و در عين حال خواستار آزادي اتباع روسي در بازداشتگاه قطر شد.

وي تاكيد كرد: روسيه با دقت تمام، مسائل مربوط به گسترش پيمان ناتو را در نظر دارد، پيمان ناتو درصدد ايجاد پايگاه هاي نظامي در نزديك مرزهاي ما است و روسيه حواسش بايد خيلي جمع باشد.



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