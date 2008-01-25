شکست خانگی حریف تیم ملی فوتبال ایران برابر سنگاپور

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال کویت در ادامه برنامه های آماده سازی خود برای حضور در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی، شب گذشته در ورزشگاه خانگی برابر سنگاپور تن به شکست 2 بر صفر داد.

در این دیدار پربرخورد فخرالدین در دقیقه 61 و الکساندر دوریک در دقیقه 72 گل های تیم فوتبال سنگاپور را به ثمر رساندند. ضمن اینکه عبدالله مان و الموسی در دقیقه 90 و عبدالرحمن در دقیقه 5+90 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شدند.

تیم فوتبال کویت در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی در گروه پنجم و با تیم های ایران، سوریه و امارات همگروه است که در نخستین دیدار از این مرحله روز 17 بهمن ماه به دیدار امارات خواهد رفت.