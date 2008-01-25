شکسته شدن رکورد پرش با نیزه داخل سالن کشور/سه دونده ورودی قطر گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی دوومیدانی داخل سالن باشگاههای کشور و انتخابی مسابقات آسیایی قطر و جهانی اسپانیا روز گذشته در مجموعه دوومیدانی آفتاب انقلاب تهران آغاز شد.

در این روز ورزشکاران تیم های شرکت کننده در شش رشته به رقابت پرداختند که در نهایت یک رکورد ملی توسط محسن ربانی در پرش با نیزه شکسته و سه ورزشکار نیز موفق به کسب ورودی مسابقات آسیایی داخل سالن قطر شدند.

در رشته پرش با نیزه داخل سالن محمد محسن ربانی از تیم نفت تهران با کسب رکورد 5 متر و 20 سانتی متر ضمن شکستن رکورد پرش با نیزه داخل سالن کشور موفق به دریافت ورودی مسابقات قطر نیز شد. رکورد این رشته قبل از این متعلق به ربانی و اسحاق غفاری بود که غفاری در مسابقه روز گذشته خود به دلیل سه خطا از دور مسابقات حذف شد.

در رشته پرش ارتفاع امین حسین زاده رهبر که به تازگی از حضور یک مربی خارجی بهره می برد توانست رکورد خود را به میزان 8 سانتی متر بهبود بخشد. این ورزشکار با ثبت رکورد 2 متر و 18 سانتی متر ضمن ایستادن برسکوی نخست جواز ورود به مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا درقطر را دریافت کرد.

امیرمرادی نیز در رشته 800 متر جوانان توانست با زمان 1 دقیقه و 52 ثانیه و 57 صدم ثانیه رکورد ورودی مسابقات جوانان قهرمانی آسیا در دوحه را کسب کند. بدین ترتیب در نخستین روز این دیدارها سه ورزشکار موفق به دریافت حضور در این مسابقات شدند.

در رقابتهای صبح روز گذشته در بخش بانوان نیز لیلا رجبی( چاکنا) ورزشکار تازه مسلمان شده و تابعه ایران از کشور بلاروس موفق شد به صورت مشروط رکورد کشور را در رشته پرتاب وزنه به میزان 2 متر و 8 سانتی متر ارتقاء دهد. این پرتابگر در پرتاب دوم خود به میزان 16 متر و 13 سانتی متر رکورد ایران را شکسته و برسکوی نخست ایستاد.

رقابتهای دوومیدانی داخل سالن باشگاه های کشوری امروز صبح در بخش بانوان و عصر در بخش مردان در سالن آفتاب انقلاب تهران به کار خود پایان خواهد داد.