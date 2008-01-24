عدم توفیق جریان قطعنامه ساز / فضای جبران اشتباهات غرب فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ساعات اولیه بامداد امروز پس از بازگشت از سفر سه روزه خود به بروکسل، در فرودگاه امام خمینی(ره) فضای کنونی حاکم بر مسئله هسته ای ایران را فضایی دانست که برخی کشورهای غربی می توانند با بهره گیری از آن به جبران اشتباهات گذشته خود بپردازند.

وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر سخن می گفت، در خصوص مواضع وزیر خارجه آلمان مبنی بر حصول کشورهای موسوم به 1+5 به توافقی برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران، افزود: امروز کسانی که به سراغ تحریم ها یا رویکرد هایی مشابه می روند پیش از هر کس خود را از ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران محروم خواهند کرد و این پیامی است که شرکت های صنعتی و مردم این کشورها بارها به ما داده اند.

جلیلی ادامه داد: بدون شک برداشتن گام های مشابه از سوی کسان دیگر به منزله شریک شدن با آن کشورها در ضرری است که تا به امروز در خصوص ایران متحمل شده اند، هر چند که اختلافات مقامات این کشورها به وضوح نشان می داد که توافقی بین آن ها در این زمینه صورت نگرفته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: امروز شفافیت و حقانیت جمهوری اسلامی ایران حرکت کسانی را که می خواهند به سمت رویکردهای خلاف منطق بین المللی سیر کنند را با دشواری هایی مواجه کرده و در واقع این حرکت را برای آن ها سخت کرده است.

وی با بیان اینکه جریانی که در مسیر مذاکرات هسته ای ایران در پی صدور قطعنامه بوده، تا کنون در نیل به اهداف خود ناموفق بوده است، اظهار داشت: الان چندین ماه است که این جریان تلاش خود را به کار بسته اما توفیقی نداشته است و این عدم توفیق هم حاصل اتخاذ رفتار و حرکت در مسیر غیر منطقی آن ها در مواجهه با موضوع هسته ای ایران است.

جلیلی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که موضع تهران در قبال صدور قطعنامه جدید علیه کشورمان چه خواهد بود؟ تاکید کرد: البته همانگونه که در جریان اجلاس برلین هستید، این کشورها (1+5) در خصوص قطعنامه جدید به توافقی نرسیدند و با اظهارات مختلف و ارجاع این موضوع به سطوح پائین تر، بررسی بیشتر آن را پیگیری می کنند اما بدون شک هر حرکتی که بخواهد تمام دستاوردهای مثبتی که تا کنون در روند همکاری های ایران و آژانس پدیدار شده را نادیده انگارد، علامت سئوال بزرگی را برای افکار عمومی جهان ایجاد خواهد کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به برخی مواضع مبنی بر اینکه در صورت پذیرش تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی تهران، پرونده هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی باز خواهد گشت، تصریح کرد: اصلا مبنای ارجاع پرونده به شورای امنیت غلط بوده و گزارش آژانس در خصوص حل موضوع P1 و P2 آن مبنای غلط را فرو ریخته و لذا امروز پرونده ایران باید خود به خود و نه در ازای شرطی خاص به آژانس باز گردد.

وی همچنین با اشاره به دیدار و مذاکراتش با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل اظهار داشت: در این دیدار بیشتر مطالب کلی مطرح شد و در خصوص چارچوب گفتگوها و ادامه مذاکرات صحبت کردیم.

مشروح سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع خبرنگاران متعاقبا ارسال خواهد شد.