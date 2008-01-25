برخی فدراسیون ها برنامه محور نیستند / برای رویدادهای مهم بودجه اختصاصی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان تربیت بدنی که ریاست مجمع عادی و سالیانه فدراسیون شطرنج را بر عهده داشت، درجریان برگزاری این مجمع اظهارداشت: سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برای تشکیل اردوی تدارکاتی، استخدام مربی خارجی و بسیاری فعالیت های دیگر در رشته های مختلف به اندازه کافی فدراسیون های مربوطه را حمایت می کنند اما با این حال برخی فدراسیون ها مدام از میزان بودجه خود و کبود آن گله مند هستند.

وی افزود: به نظر می رسد اینگونه فدراسیون ها که مدام از پول حرف می زنند برنامه محور نیستند. به طور حتم اگر هر فدراسیونی برنامه ریزی منطقی برای فعالیت های خود داشته باشد و براساس همین برنامه ریزی پیش برود می تواند با همان بودجه سالیانه که در اختیارش قرار می گیرد بسیاری از امورات خود را بگذراند.

حسام در ادامه تصریح کرد: درهرحال سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حداکثر تلاش خود را برای حمایت مالی فدراسیون های فعال انجام می دهد. همچنین برای مسابقات مهمی چون کشورهای اسلامی، گوانجو چین، بازی های داخل سالن ویتنام و اولین دوره رقابت های قهرمانی ساحلی آسیا بودجه خاصی را در نظر گرفته ایم، ضمن اینکه رئیس جمهور در این زمینه قول همکاری داده اند.

رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی در بخشی از صحبت های خود با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی در میان شطرنجبازان گفت: اگر بازیکنان شطرنج به لحاظ فیزیکی از آمادگی ایده آل برخوردار نباشند، به هنگام انجام مسابقه خیلی زود احساس خستگی می کنند که این موضوع در نتیجه گیری آنها تاثیر مستقیم دارد. پس مربیان شطرنج باید به بحث آمادگی جسمانی بازیکنان خود اهمیت بیشتری بدهند.

معاون سازمان تربیت بدنی به اهداف عمرانی این سازمان خاطرنشان کرد: تا پایان سال 88 پرونده تمام پروژه های ورزشی نیمه تمام کشور را می بندیم تا به هدف خود که اختصاص یک متر مربع فضای مفید و استاندارد ورزشی برای هر ایرانی است دست یابیم. به همین منظور بودجه خود را دربخش عمرانی با اضافه کردن 132 میلیارد تومان به 325 میلیارد تومان افزایش داده ایم.

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شطرنج صبح روز پنجشنبه با حضور مسئولان فدراسیون شطرنج و روسای هیئت های استان ها در محل این فدراسیون برگزار شد.