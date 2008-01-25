تعامل ایجاد شده در کردستان پیشرفت کشتی این استان را به دنبال خواهد داشت

رحیم عظیمی بعد از پایان دیدار دو تیم شهدای 28 دی سنندج و سید بابل از سری رقابتهای هفته سوم لیگ برتری کشتی فرنگی به خبرنگار مهر در سنندج افزود: خوشبختانه امروز شاهد ایجاد تعامل وهمکاری بین مسئولان ورزش و مدیران استان هستیم که اگر این تعامل ادامه داشته باشد بدون شک ییشرفت و تعالی کشتی کردستان را به دنبال خواهد داشت.

ناظر بازی دو تیم شهدای 28 دی سنندج و سید بابل ادامه داد: کردستان از گذشته دور تاکنون در کشتی به ویژه کشتی فرنگی حرف های زیادی برای گفتن داشته و امروز با یک همت جمعی شاهد حضور یک تیم بسیار خوب از این استان در رقابتهای لیگ برتر هستیم.

عظیمی خاطرنشان کرد: حضور استاندار کردستان، امام جمعه سنندج و جمع کثیری از مسئولان استان در سالن آزادی سنندج نکته ای بسیار خوب و مثبت است که نشان از همت جمعی در راستای اعتلای کشتی کردستان دارد.

وی حضور عبدالله چمن گلی در مدیریت اداره کل تربیت بدنی استان را نکته ای بسیار مهم خواند و اظهار داشت: عبدالله چمن گلی خود یکی از قهرمانان کشتی فرنگی کشور است که باید به انتخاب استاندار کردستان آفرین گفت که زمینه مدیریت فردی ورزشی را در اداه کل تربیت بدنی کردستان فراهم آورده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دیدار دو تیم تصریح کرد: یک دیدار بسیار خوب و تماشایی را از دو تیم شاهد بودیم که در پایان تماشاگران نیز از دیدن این رقابت لذت بردند.

وی استقبال تماشاگران سنندجی از این مسابفه را خوب دانست و افزود: اگر شرایط مهیا و تعامل در استان وجود داشته باشد، شاهد حضور این خیل عظیم جوان خواهیم بود و با تشویق تیم شهدای 28 دی سنندج بخشی از هیجان خود را تخلیه خواهند کرد.