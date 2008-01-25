مصمم به احقاق حق تیم شهدای 28 دی سنندج هستیم

عبدالله عزیزی بعد از پایان دیدار دو تیم شهدای 28 دی سنندج و سید بابل به خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: اعتراض ما به دیدار تیم های شهدای 28 دی سنندج و دانشگاه آزاد تهران همچنان پا برجاست و با تمام توان از حق کشتی کردستان دفاع خواهیم کرد.

رئیس هیئت کشتی کردستان خاطرنشان کرد: ما همچنان نسبت به دیدار وزن 96 کیلوگرم دیدار دو تیم شهدای 28 دی سنندج و دانشگاه آزاد اعتراض داشته و امیدواریم که هر چه زودتر مسئولان فدراسیون نسبت به رسیدگی به این موضوع اقدام نمایند.

عزیزی افزود: ما حتی حاضریم با هزینه خود شرایط برگزاری دیدار دو تیم را بار دیگر فراهم کنیم و یا در تهران با تیم دانشگاه آزاد مسابقه دهیم ولی هیچ وقت باخت مقابل این تیم را قبول نخواهیم کرد زیرا معتقدیم تیم داوری در آن مسابقه خوب عمل نکرد و حق تیم شهدای 28 دی سنندج را ضایع کرد.

رئیس هیئت کشتی کردستان همچنین با اشاره به دیدار دو تیم شهدای 28 دی سنندج و سید بابل تصریح کرد: این دیدار یک طرفه بود که متاسفانه فقط علی اشکانی و علی پرویزی انتظارات ما را برآورده نکردند اما دیگر بازیکنان کشتی های بسیار خوبی گرفته و با یک پیروزی قاطع قدرت کشتی کردستان را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

عزیزی افزود: خوشبختانه فدراسیون کشتی این بار همانند بازی گذشته عمل نکرد و تیم داوری با تجربه تری را برای قضاوت این بازی انتخاب کرد که نه تنها مورد اعتراض ما نبود بلکه حتی مربیان تیم سید بابل نیز به قضاوت های این تیم داوری اعتراض چندانی نداشتند.

وی در خصوص پیوستن حمید سوریان به تیم شهدای 28 دی سنندج بیان داشت: مذاکراتی با سوریان داشته ایم و امیدواریم در چند روز آینده نتیجه آنها مشخص شود و برای حضور سوریان در تیم شهدای 28 دی سنندج نیز هیچ مشکلی در بین نیست.

عزیزی عنوان کرد: ما همچنان منتظر حضور سامان طهماسبی، کشتی گیر ملی پوش کردستانی در تیم شهدای 28 دی سنندج هستیم و هر وقت که وی بخواهد با آغوش باز از حضور طهماسبی در کردستان استقبال خواهیم کرد.