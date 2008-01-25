گلایه های جامعه اسلامی دانشجویان از وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم که پیش از این به تشکلهای دانشجویی قول داده بود تا از دفاتر مرکزی آنها بازدید به عمل آورد، روز گذشته با حضور در دفتر مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان از نزدیک با فعالیت آنها آشنا شد و به انتقادها و گلایه های دانشجویان عضو این تشکل پاسخ گفت. در این بازدید، دانشجویان عضو این تشکل سیاسی گلایه ها و انتقاداتی را مطرح کردند.

محسن منصوری - دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این بازدید گفت: "تعامل سازنده، پویا و فعال مجموعه معاونت فرهنگی وزارت علوم با بدنه تشکلهای دانشجویی را نقطه قوت این معاونت است. این ارتباط بدون واسطه برکاتی دارد که در دولتهای قبل کمتر شاهد آن بوده‌ایم."

وی افزود: "رویکرد فرهنگی تشکلهای دانشجویی به سمتی است که تعامل بیشتر با معاونت فرهنگی وزارت علوم ایجاد شده است."

مصطفی قاسمی - مسئول واحد تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز گفت: "انتقاداتی که طی جلسات پیش مطرح شده فقط روی کاغذ و در حد حرف باقی مانده است."

وی با بیان اینکه دانشگاهها از فعالیتهای جامعه اسلامی دانشجویان حمایت کافی نمی کنند، گفت: "انجمنهای علمی در یک دانشگاه چند دفتر دارند و بالغ بر 50 میلیون تومان بودجه در سال به آنها بودجه تعلق می گیرد اما به جامعه اسلامی همراه با واحد خواهران این تشکل فقط یک دفتر می دهند. برای اعضای انجمنهای علمی بلیط هواپیما تهیه می شود اما زمانی که دانشجوی عضو جامعه اسلامی می خواهد یک بلیط اتوبوس را نقد کند با مشکل روبرو می شود."

این فعال سیاسی دانشجویی شورای فرهنگی دانشگاهها را به مغز متفکر فرهنگی دانشگاهها تشبیه کرد و با انتقاد نسبت به عملکرد این شوراها گفت: "شورای فرهنگی یا تشکیل جلسه نمی دهد یا ماهی یک بار. این روند تشکیل شوراهای فرهنگی نمی تواند به رصد معضلات فرهنگی دانشگاهها کمک کند. رئیس دانشگاهها که رئیس شوراهای فرهنگی هستند نیز چندان دیده نشده که بخواهند در این زمینه کاری انجام دهند."

ظریفی - عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز ابراز عقیده کرد: "تعریف فرهنگی و جنس تفکری که در معاونت فرهنگی وزارت علوم وجود دارد با برداشتی که دانشگاهها از آن دارند، متفاوت است و بستر مناسبی برای انتقال یک فکر کلان از وزارتخانه به دانشگاهها وجود ندارد."

به گزارش مهر، مشکانی - عضو شورای عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با طرح این سوال که "تا چه اندازه انتصاب مدیران فرهنگی دانشگاهها با رویکرد علمی انجام می گیرد و مدیران فرهنگی دانشگاهها تا چه حد با جایگاهی که در آن قرار می گیرند، همخوانی دارند؟" گفت: "تضاد عمیقی بین فعالیت های مدیریت های فرهنگی دانشگاهها با نیاز دانشجویان وجود دارد."

وی با پیشنهاد جبهه فرهنگی تشکلهای دانشجویی در راستای هم افزایی آنها گفت: "تشکیل جبهه فرهنگی تشکلهای دانشجویی باعث می شود که از موازی کاری ها جلوگیری شود و بسیاری از پتانسیل ها هدر نرود."

صدوقی - دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران نیز در این برنامه از دیدگاه خود به تشریح وضعیت فرهنگی و نگاه مسئولین دانشگاه تهران به تشکلهای سیاسی پرداخت و گفت: "در دانشگاه تهران مسائل فرهنگی به طور کلی به سمت مسائل علمی می رود و این در حالی است که به خود مسائل علمی نیز چندان توجهی نمی شود. دانشگاه تهران از کمک به تشکلها فاصله گرفته و سنگ اندازی می کند."

این فعال سیاسی افزود "برخی مسئولین در دانشگاه تهران می گویند که بودجه فرهنگی تشکلهای دانشجویی دانشگاه در جمع برابر 10 میلیون تومان در سال است. به طور کلی فضا در دانشگاه تهران اینطور نیست که فضای فرهنگی دانشگاه در دست تشکلها باشد."

وی ادامه داد: "اکنون فعالیتهای تشکلهای دانشگاه تهران کم شده است، البته قرار بوده فعالیتهای علمی زیاد شود که آن هم اتفاق نیافتاده و مشکلات فرهنگی دانشگاه بیشتر شده است."

سعیدی - عضو جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز با بیان اینکه مبحث "دانشگاه تمدن ساز؛ تمدن نوین اسلامی ایرانی" به درستی تبئین نشده است، گفت: "چنانچه به جای این شعار، شعار دانشگاه انسان ساز مطرح می شد با اهداف اولیه انقلاب سازگارتر بود و نگاه انسان سازی و تربیتی تقویت می شد، نه مجموعه سازی و فعالیتهای ظاهری که در دانشگاهها صورت می گیرد"

این فعال سیاسی دانشجویی در قیاس میان برنامه های کانونهای فرهنگی هنری با جامعه اسلامی دانشجویان گفت: "توسط کانونهای فرهنگی و مجموعه های دولت ساخته برنامه های پرهزینه ای برگزار می شود و برای برنامه هایشان از شهرهای مختلف با هواپیما جابجا می شوند و در هتل های شهر اسکان پیدا می کنند که این دانشجو را از قالب آرمان گرایی خارج می کند. این در صورتی است که برنامه هایی که مجموعه های اصیل تر برگزار می کنند با ساده ترین امکانات به طور صمیمانه و با حالت سنتی برگزار می شود که اثرشان نیز بیشتر است."