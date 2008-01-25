۵ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۹

علی اف در دیدار متکی:

آذربایجان آماده میزبانی اجلاس انتظامی خزر است

رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی کشورش برای برگزاری اجلاس انتظامی امنیتی خزر در باکو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب در حاشیه اجلاس داووس با  الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دیدار و پیرامون آخرین تحولات منطقه ای از جمله موضوع عراق و فلسطین گفتگو کرد.

متکی با اشاره به وضعیت اسفبار ملت فلسطین به دلیل اقدامات جنایتکارانه رژیم صهونیستی در محاصره اقتصادی و مسدود نمودن کلیه راههای کمک رسانی ، برگزاری سریع اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی را برای یافتن راه های مناسب جهت کاهش مشکلات مردم فلسطین موثر دانست.

الهام علی اف ضمن  استقبال از این پیشنهاد آمادگی آذربایجان را برای حضور مناسب در چنین اجلاسی اعلام نمود در این دیدار طرفین با اشاره به مهمترین موضوعات مورد علاقه دو کشور در چارچوب روابط دو جانبه و بر لزوم اجرایی شدن موافقتنامه های موجود میان دو کشور تاکید کردند.

رئیس جمهور آذربایجان تقویت رایزینهای سیاسی ، تبادل هیئت رسانه ای ، پارلمانی و انجمنهای دوستی را از جمله راههای تقویت مناسبات دوستانه میان دو کشور دانست.

 

