عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- رژیم صهیونیستی عصر روزگذشته به آماده باش نظامیان خود در طول مرزهای سرزمین های اشغالی با مصر شدت بخشید.

-نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سفر خود را به هند آغاز کرد.

-4 نفر ازنیروهای گردان های عزالدین قسام صبح امروز به دنبال حمله هوایی بالگردهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

-"پل ولفوویتز" رئیس سابق بانک جهانی به عنوان رئیس هئیت مشورتی امنیت بین المللی آمریکا تعیین شد.

-شورای امنیت سازمان ملل متحد درنشست عصر روزگذشته درباره نوارغزه نتوانست به مسئولیت خود در قبال اوضاع این منطقه عمل کند.

-اتحادیه اروپا خواستار لغو محاصره نوارغزه شد.

-نمایندگان کشورهای 1+ 5 درنشست روزگذشته خود در سازمان ملل متحد درباره اینکه امروزجمعه پیش نویس قطعنامه ای را درباره ایران به شورای امنیت ارائه دهند، به توافق رسیدند.

-آمریکا آمادگی خود را برای اعزام نیرو به پاکستان اعلام کرد.

-یکی از قهرمانان کریکت پاکستان، آمریکا را به حمایت از استبداد دراین کشور متهم کرد.

-"شیخ مهدی کربلایی" یکی از نمایندگان آیت الله سیستانی روزگذشته ازعملیات ترور جان سالم به دربرد.

-"رومانو پرودی" نخست وزیرایتالیا شب گذشته استعفانامه خود را به رئیس جمهوری این کشور ارائه داد.