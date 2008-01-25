دویچه وله : تصور ترساندن ایران با قطعنامه جدید ساده انگاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه "دویچه وله" آلمان درتحلیلی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه آلمان پس از پایان نشست برلین نوشت: "فرانک والتر اشتاین مایر" پس از نشست دو ساعته برلین گفت که ما بار دیگر مشترکا و موکدا مقامات ایرانی را فرا می خوانیم که بی قید و شرط به درخواستهای شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کنند. تهدید وزیر امور خارجه آلمان شبیه به غرش شیری بدون دندان است. چرا که مدتهاست در ایران مشخص شده است که اتحاد ظاهری که در برلین به نمایش درآمد اتحادی ضعیف است.

نویسنده در ادامه با اشاره به گزارش نهادهای امنیتی آمریکا مبنی برصلح آمیز بودن برنامه هسته ای این کشور بعد از سال 2003 و همکاریهای مستمر ایران با آژانس انرژِی هسته ای نوشت: گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا موضع قدرتهای دارای حق وتو و آلمان را در برابر ایران بسیار تضعیف کرد. علاوه بر این دولت ایران اخیرا با آژانس بین المللی انرژیِ اتمی قول داده است که تا اواسط ماه مارس به همه پرسشهای باقی مانده پاسخ دهد. در چنین وضعیتی اقدام علیه ایران چندان معقول به نظر نمی رسد.

این رسانه آلمانی در ادامه به تحلیل مواضع قدرتهای غربی در برابر این مسئله پرداخته و می نویسد: این در حالی است که آمریکا، انگلیس و فرانسه همچنان بر لزوم تحریمهای بیشتر بر ایران تاکید دارند. این کشورها حتی گزینه نظامی علیه ایران را هم رد نمی کنند. آلمان بیشتر تمایل دارد که کشمکش را از راه مذاکره حل کند. اینکه وزیر امور خارجه آلمان اخیرا از این موضع اساسی روی گردانده و با عجله و شاید بس عجولانه دست به سازماندهی نشست برلین زده است، شاید علل دیگری داشته باشد که ربطی به مناقشه اتمی ایران ندارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: روسیه و چین نیز تا کنون به طور صریح با تحریمهای بیشتر علیه ایران مخالفت کرده اند و دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که انتظار تغییری در سیاستهای آنها را در این زمینه داشته باشیم. هردو کشور علائق و وابستگیهای اقتصادی فراوانی به ایران دارند.

به گزارش مهر، نویسنده در ادامه با اشاره به موضع قاطع ایران در پیشبرد برنامه های هسته ای خود اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت ایران اعلام کرده که به فعالیتهای اتمی اش درچهار چوب قانونی ادامه خواهد داد و حتی قطعنامه جدید از سوی سازمان ملل هم تغییری در این مسیر ایجاد نخواهد کرد؛ تصور ترساندن ایران با تشدید تحریمها ساده انگاری است.