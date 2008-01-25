پاکستان در سال 2012 با گاز ایران گرم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال نیوز پاکستان ، فاروخ قیوم یکی از مقامات وزارت نفت و گاز پاکستان گفت: تا قبل ازدسامبر سال 2012 عملیات وارد کردن روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز ازایران را آغاز می کنیم.

وی افزود: به همین منظور شرکت SNGPL عملیات لوله گذاری خط لوله ای به قطر 24 اینچ را آغاز کرده است.ارزش این پروژه لوله گذاری 3 میلیارد و 400 میلیون روپیه اعلام شده است.

همچنین فاروخ قیوم گفت: در حال حاضر پاکستان 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی دارد که نیازهای داخلی این کشور را تا 25 سال آینده تامین می کند.