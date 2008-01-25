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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

پاکستان در سال 2012 با گاز ایران گرم می شود

پاکستان در سال 2012 با گاز ایران گرم می شود

مقامات پاکستانی اعلام کردند گاز وارداتی از ایران تا قبل از دسامبر 2012 به خط لوله ابران -پاکستان تزریق می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال نیوز پاکستان ، فاروخ قیوم یکی از مقامات وزارت نفت و گاز پاکستان گفت: تا قبل ازدسامبر سال  2012  عملیات وارد کردن روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز ازایران را آغاز می کنیم.

وی افزود: به همین منظور شرکت SNGPL عملیات لوله گذاری خط لوله ای به قطر 24 اینچ را آغاز کرده است.ارزش این پروژه لوله گذاری 3 میلیارد و 400 میلیون روپیه اعلام شده است.

همچنین فاروخ قیوم گفت: در حال حاضر پاکستان 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی دارد که نیازهای داخلی این کشور را تا 25 سال آینده تامین می کند.

کد مطلب 626688

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