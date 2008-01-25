سالانه 30 میلیون متر مکعب پساب صنعتی در مازندران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رسول علی اشرفی پور در همایش بین المللی تصفیه آب و فاضلابهای شهری با بیان اینکه هم اکنون در بیشتر شهرهای استان مطالعات تصفیه فاضلاب شهری انجام شده است، اظهار داشت: با این وضع همچنان ورود پسابهای صنعتی به عنوان یک معضل زیست محیطی در بخش آب و خاک مازندران است.

به گفته وی، با این وجود همچنان برخی واحدهای صنعتی برای ایجاد سیستمهای دفع فاضلاب و تصفیه خانه های صنعتی به صورت عامیانه برخورد می کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران برای حل این مشکلات خواستار حضور بیشتر مهندسان مشاور در این بخش شد.

اشرفی پور یادآور شد: هم اکنون توزیع سالانه 170 هزار تن کود شیمیایی در اراضی کشاورزی استان، خاک مازندران را با تهدید مواجه کرده است.

همایش یک روزه بین المللی تصفیه آب و فاضلاب های شهری با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده مهندسی محیط زیست با حضور مسئولان داخلی و محققان گروه های تحقیقات آب شهری انگلستان برگزار شد.

برقراری همکاری بیشتر و موثر بین صنعت و دانشگاه و ارتباط علمی بین دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی ایران و جهان مربوط به مسائل آب و فاضلاب کشور از اهداف عمده همایش یاد شده عنوان شد.