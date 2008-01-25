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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

مهلت ثبت نام در کنکور سراسری دانشگاه آزاد تمدید شد

مهلت ثبت نام در کنکور سراسری دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام آزمون سراسری سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های پزشکی و غیر پزشکی به گفته رئیس مرکز آزمون این دانشگاه تا روز یکشنبه 14 بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی فقط بصورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان پس از تهیه دفترچه راهنمای آزمون و یک قطعه کارت اعتباری ثبت نام از دفاتر پستی با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس : www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

اقبالی در ادامه افزود: دفترچه راهنمای آزمون سراسری پزشکی و غیر پزشکی برروی پایگاه الکترونیکی ثبت نام قابل مشاهده است و داوطلبان در صورت تمایل می توانند اطلاعات دفترچه را دریافت و آن را مطالعه کنند.

ناصر اقبالی در مورد کارت های اعتباری ثبت نام گفت: داوطلبانی که مایل به شرکت در آزمون های پزشکی، غیر پزشکی و نظام آموزشی پاره وقت به طور همزمان هستند، باید دو کارت اعتباری یکی برای آزمون پزشکی و دیگری برای آزمون غیر پزشکی و نظام آموزشی پاره وقت تهیه کنند.

وی با اشاره به این که امکان بازپس گیری کارت اعتباری ثبت نام توسط دفاتر پستی وجود ندارد به داوطلبان توصیه کرد: پس از آگاهی از شرایط  و ضوابط ثبت نام، نسبت به تهیه کارت اعتباری اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمون در مورد شیوه برگزاری آزمون سال 87 گفت: آزمون سراسری سال87 بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال قبل برگزار می شود و گزینش علمی داوطلبان بر اساس نمرات دروس عمومی و اختصاصی صورت می گیرد و داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم در جمع کل نمرات ونمره اختصاصی رشته مورد تقاضا را کسب کرده باشند در گزینش علمی رشته مربوطه شرکت داده می شوند و پذیرش داوطلب با اولویت نمره کل و متناسب با ظرفیت رشته / شهر مربوطه صورت خواهد گرفت.

دکتر ناصر اقبالی در خصوص نحوه انتخاب رشته گفت: هر داوطلب میتواند برای شرکت در آزمون رشته های غیر پزشکی حداکثر شش رشته/ شهر از یک مجموعه و در گزینش نظام آموزشی پاره وقت چهار رشته / شهر از همان مجموعه و جهت شرکت در آزمون پزشکی چهار رشته / شهر انتخاب کنند. بنابراین داوطلبان می توانند با شرکت در آزمون غیر پزشکی و پزشکی  در صورت تمایل در گزینش نظام آموزشی پاره وقت نیز شرکت کنند.

دکتر ناصر اقبالی در مورد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان وایثارگران انقلاب اسلامی گفت: داوطلبان واجد شرایط  شامل رزمندگان، جهادگران یا بسیجیان فعال با مراجعه به مراکز سپاه یا حوزه های مقاومت نسبت به درخواست استفاده از سهمیه اقدام و پس از صدور فرم مجاز به انتخاب سهمیه می توانند در آزمون ثبت نام کنند.

همچنین داوطلبانی که واجد شرایط سهمیه آزاده یا همسر و فرزند جانباز هستند با مراجعه به سایت ایثار به آدرس الکترونیکی www.isaar.ir و دریافت کد رهگیری می توانند اقدام به ثبت نام اینترنتی در آزمون دانشگاه کنند.

دکتر اقبالی در مورد زمان برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه گفت : آزمون رشته های غیرپزشکی روزهای پنج شنبه و جمعه 13 و 14 تیر ماه 87 و آزمون رشته های پزشکی روز جمعه 28 تیر ماه 87 برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آزمون خاطرنشان کرد : داوطلبان برای اطلاع از اخبار آزمون های دانشگاه آزاد می توانند به سایت اطلاع رسانی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.net و سایت خبری دانشگاه ازاد ا سلامی به آدرس www.ana.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 626706

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