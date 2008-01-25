مهلت ثبت نام در کنکور سراسری دانشگاه آزاد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی فقط بصورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان پس از تهیه دفترچه راهنمای آزمون و یک قطعه کارت اعتباری ثبت نام از دفاتر پستی با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس : www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

اقبالی در ادامه افزود: دفترچه راهنمای آزمون سراسری پزشکی و غیر پزشکی برروی پایگاه الکترونیکی ثبت نام قابل مشاهده است و داوطلبان در صورت تمایل می توانند اطلاعات دفترچه را دریافت و آن را مطالعه کنند.

ناصر اقبالی در مورد کارت های اعتباری ثبت نام گفت: داوطلبانی که مایل به شرکت در آزمون های پزشکی، غیر پزشکی و نظام آموزشی پاره وقت به طور همزمان هستند، باید دو کارت اعتباری یکی برای آزمون پزشکی و دیگری برای آزمون غیر پزشکی و نظام آموزشی پاره وقت تهیه کنند.

وی با اشاره به این که امکان بازپس گیری کارت اعتباری ثبت نام توسط دفاتر پستی وجود ندارد به داوطلبان توصیه کرد: پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام، نسبت به تهیه کارت اعتباری اقدام کنند.

رئیس مرکز آزمون در مورد شیوه برگزاری آزمون سال 87 گفت: آزمون سراسری سال87 بدون هیچ گونه تغییری نسبت به سال قبل برگزار می شود و گزینش علمی داوطلبان بر اساس نمرات دروس عمومی و اختصاصی صورت می گیرد و داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم در جمع کل نمرات ونمره اختصاصی رشته مورد تقاضا را کسب کرده باشند در گزینش علمی رشته مربوطه شرکت داده می شوند و پذیرش داوطلب با اولویت نمره کل و متناسب با ظرفیت رشته / شهر مربوطه صورت خواهد گرفت.

دکتر ناصر اقبالی در خصوص نحوه انتخاب رشته گفت: هر داوطلب میتواند برای شرکت در آزمون رشته های غیر پزشکی حداکثر شش رشته/ شهر از یک مجموعه و در گزینش نظام آموزشی پاره وقت چهار رشته / شهر از همان مجموعه و جهت شرکت در آزمون پزشکی چهار رشته / شهر انتخاب کنند. بنابراین داوطلبان می توانند با شرکت در آزمون غیر پزشکی و پزشکی در صورت تمایل در گزینش نظام آموزشی پاره وقت نیز شرکت کنند.

دکتر ناصر اقبالی در مورد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان وایثارگران انقلاب اسلامی گفت: داوطلبان واجد شرایط شامل رزمندگان، جهادگران یا بسیجیان فعال با مراجعه به مراکز سپاه یا حوزه های مقاومت نسبت به درخواست استفاده از سهمیه اقدام و پس از صدور فرم مجاز به انتخاب سهمیه می توانند در آزمون ثبت نام کنند.

همچنین داوطلبانی که واجد شرایط سهمیه آزاده یا همسر و فرزند جانباز هستند با مراجعه به سایت ایثار به آدرس الکترونیکی www.isaar.ir و دریافت کد رهگیری می توانند اقدام به ثبت نام اینترنتی در آزمون دانشگاه کنند.

دکتر اقبالی در مورد زمان برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاه گفت : آزمون رشته های غیرپزشکی روزهای پنج شنبه و جمعه 13 و 14 تیر ماه 87 و آزمون رشته های پزشکی روز جمعه 28 تیر ماه 87 برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آزمون خاطرنشان کرد : داوطلبان برای اطلاع از اخبار آزمون های دانشگاه آزاد می توانند به سایت اطلاع رسانی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.net و سایت خبری دانشگاه ازاد ا سلامی به آدرس www.ana.ir مراجعه کنند.