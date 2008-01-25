  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

پاپ اخلاق رسانه را مورد تأکید قرار داد

پاپ اخلاق رسانه را مورد تأکید قرار داد

پاپ بندیکت شانزدهم دیروز پنجشنبه 4 بهمن ماه در مورد تمایل رسانه‌ها به ترویج خشونت، ابتذال و مصرف‌گرایی ابراز تأسف کرده، توجه به "اخلاق اطلاع‌رسانی" و ضرورت تعمیق و گسترش آن را مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بندیکت شانزدهم در پیام خود به مناسبت روز جهانی ارتباطات در کلیسای کاتولیک اظهار داشت که ضرورت ایجاد عرصه "اخلاقی - اطلاع رسانی" در رسانه درست به مثابه ضرورت وجود اخلاق پزشکی در علم پزشکی است، تا اطمینان حاصل شود کرامت انسان مورد احترام است.

پیام بندیکت چهار ماه پیش از روز ارتباطات اجتماعی کلیسای کاتولیک ایراد شده که امسال 4 می ( 14 اردیبهشت) با موضوع "رسانه: در چهارراه ارتقاء نفس و خدمات" منتشر شده است.

در پیام پاپ آمده است که رسانه نقش قطعی در توسعه سواد، دموکراسی و گفتگو میان مردم ایفا می کند و باید برای گسترش عدالت مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت رسانه می تواند کاربران خود را تحت تأثیر قرار دهند تا به منافع خود دست یابد و این امر زمانی امکانپذیر است که از ارتباطات برای اهداف ایدئولوژیکی یا برای تبلبغ بی امان محصولات مصرفی سود ببریم.

رهبر کاتولیکهای جهان گفت: چنین رسانه هایی به منظور جذب مخاطب و افزایش میزان آن از ابتذال و خشونت نیز غافل نمی شوند.

پاپ همچنین رسانه ها را یه مشروعیت بخشیدن به الگوهای منحرف خانواده و زندگی اجتماعی متهم کرد.

کد مطلب 626709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها