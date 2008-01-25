برف "پاسخ رحمان" را هم تغییر داد

جواد افشار در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فقط 30 درصد از تصویربرداری "پاسخ رحمان" باقی مانده بود که گرفتار برف شدیم و تولید پروژه چند روز به وقفه افتاد. با توجه به اینکه لوکیشن فیلم جاده است و برف هم آب نمیشود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم تغییرات جزئی در فیلمنامه بدهیم تا فضای قصه در یک جاده برفی باشد و برخی صحنهها را مجدد ضبط میکنیم."
فیلم تلویزیونی "پاسخ رحمان" بر مبنای فیلمنامهای از حمیدرضا پورعلیمحمد و تهیهکنندگی علیاصغر صدیقی ساخته میشود و افشار بازنویسی نهایی فیلمنامه را به عهده داشته است. عمار تفتی، حسن جوهرچی، نیما تارخ، مینا جعفرزاده، مریم بلالیمقدم، حسین توشه، اصغر نیکخواه، علی سبحانی، کریم ولدخانی و محمدرضا نصیری بازیگران فیلم هستند.
از دیگر عوامل این پروژه میتوان به بهادر اسدی مجری طرح، پیمان حمیدی مدیر تولید، فروزان جلالی مدیر برنامهریزی، هوشنگ غفوری مدیر تصویربرداری، امیر بهرهبر صدابردار، پیمان ابدی جلوههای ویژه، رضا درگزی طراح صحنه و لباس، مریم دوستی طراح گریم و مرتضی پورنجات عکاس اشاره کرد.
داستان فیلم تلویزیونی "پاسخ رحمان" درباره جوانی به نام رحمان است که به عنوان بهیار و امدادرسان مجروحان در جاده سمنان مشهد فعالیت میکند. او از وضع زندگی خود راضی نیست و ...
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