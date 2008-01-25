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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

دوریس لسینگ نویسندگان جوان و ناشران را مورد انتقاد قرار داد

دوریس لسینگ نویسندگان جوان و ناشران را مورد انتقاد قرار داد

دوریس لسینگ برنده نوبل ادبیات 2007 با لحنی تند و گزنده از برخی نویسندگان جوان و ناشران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، دوریس لسینگ دیروز برای اولین بار پس از بردن جایزه نوبل در سالن ملکه الیزابت لندن حضور عمومی یافت و گفت: جشنواره های ادبی و زیاد شدن تعداد نویسندگان بازاری بر عرصه نویسندگی نوین لطمه های زیادی وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه در دهه 1950 ناشری کتاب او را به دلیل عامه پسند بودن رد کرده بود، اضافه کرد: امروز شاهد این هستیم که کافی است یک دختر زیبارو باشی و کتابت را به ناشر بسپاری. در آن صورت ناشر نه تنها کتابت را چاپ می کند و کلی پول صاحب می شوی بلکه از طریق ناشر به تورهای مختلف برای خوانش و نقد کتاب هم فرستاده می شوی.

وی در ادامه گفت: من دخترانی را دیده ام که می گویند این اتفاق برایشان افتاده اما نمی توانند کتاب دوم خود را بنویسند، چون همیشه درگیر مصاحبه تلفنی یا تلویزیونی هستند. من واقعا برای این قبیل نویسندگان متاسفم.

کد مطلب 626712

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