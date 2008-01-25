به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به تهیهکنندگی امید نجیبزاده برای مجموعه فرهنگی هنری صبا در 13 قسمت 30 دقیقهای تولید میشود و زهره مجابی، سیاوش مفیدی، امیر نوری، فریبا نادری، خسرو احمدی، آرش نوذری، نوشین خانی، شقایق ناظری و ملکه رنجبر در آن به ایفای نقش میپردازند.
داستان "من و پوتی" که تلفیقی از عروسک، بازی نمایشی و انیمیشن است، درباره عروسکی به نام خبرجو است که از سرزمین عروسکها به زمین میآید تا عاملان نابودکننده محیط زیست و مرگ دلفینها را پیدا کند. دو عروسک پوتی و سوتی هم درگیر این ماجراها میشوند.
از عوامل مجموعه "من و پوتی" میتوان به مسعود مسجدی مدیر تصویربرداری، هادی ژورک صدابردار، مسعود عسگری انتخاب بازیگران، بابک شعاعی طراح گریم، آرزو ابوحمزه طراح صحنه، علی صبوری مدیر تولید، رامشین اکرمی طراح لباس و خشایار موحدیان تدوینگر اشاره کرد. تمام لوکیشنهای این مجموعه در کیش است.
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