به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی امید نجیب‌زاده برای مجموعه فرهنگی هنری صبا در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای تولید می‌شود و زهره مجابی، سیاوش مفیدی، امیر نوری، فریبا نادری، خسرو احمدی، آرش نوذری، نوشین خانی، شقایق ناظری و ملکه رنجبر در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

داستان "من و پوتی" که تلفیقی از عروسک، بازی نمایشی و انیمیشن است، درباره عروسکی به نام خبرجو است که از سرزمین عروسک‌ها به زمین می‌آید تا عاملان نابودکننده محیط زیست و مرگ دلفین‌ها را پیدا کند. دو عروسک پوتی و سوتی هم درگیر این ماجراها می‌شوند.

از عوامل مجموعه "من و پوتی" می‌توان به مسعود مسجدی مدیر تصویربرداری، هادی ژورک صدابردار، مسعود عسگری انتخاب بازیگران، بابک شعاعی طراح گریم، آرزو ابوحمزه طراح صحنه، علی صبوری مدیر تولید، رامشین اکرمی طراح لباس و خشایار موحدیان تدوینگر اشاره کرد. تمام لوکیشن‌های این مجموعه در کیش است.