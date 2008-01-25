رشد بیش از 100 درصدی بودجه عمرانی حمل و نقل شهری

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست ها و برنامه های مدیرت شهری ، بودجه عمرانی حمل و نقل عمومی و ترافیک افزایش قابل توجه ای یافته است ضمن آنکه بودجه جاری ثابت مانده و در مواردی حتی کاهش نیز یافته است.

معاون شهردار تهران همچنین یادآور شد: بودجه عمرانی حمل و نقل عمومی و ترافیک در سال 86 ، 290 میلیارد تومان بوده است که با رشدی بیش از 100 درصد به 600 میلیارد تومان برای سال 87 رسیده است که در توسعه مترو ، اتوبوسرانی ، اصلاح هندسی ، ایمن سازی معابر و در کل بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و ترافیک شهر تهران هزینه خواهد شد.

وی در خصوص بودجه جاری حمل و نقل و ترافیک یادآور شد: سعی بر آن بوده است که در این بخش بودجه که شامل مواردی نظیر حقوق و دستمزد ، نگهداری و خرید اقلام مصرفی است ، هزینه ها را ثابت نگه داریم و تا حدی هم آن را کاهش دهیم.

