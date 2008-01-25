تدوین دستور العمل اجرایی طرح استفاده از متخصصین ایرانی خارج از کشور

دکتر ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار گروهی برای طرح سبز حضور ایرانیان خارج کشور در داخل کشور تشکیل شده که کمیته فناوری این کارگروه در راستای فاز اول این طرح و شناسایی ظرفیت و توانمندهای فناوری فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: این کمیته هفته آینده در زمینه فاز اول طرح سبز تحت عنوان هوش فناوری گزارشاتی را ارائه می دهد ضمن آن به تصویب آئین نامه اجرایی طرح سبز می پردازد.

مدیر کل دفتر همکاریهای علمی بین المللی گفت: همچنین در جلسه هفته آینده این کارگروه به بررسی تأسیس موسسه تحقیقاتی بین المللی در یکی از مناطق آزاد قشم و کیش که توسط یکی از ایرانیان متخصص مقیم آمریکا پیشنهاد شده است می پردازد.

قربانی اضافه کرد: این موسسه تحقیقاتی در صورت تصویب با همکاری برخی از متخصصین ایرانی خارج از کشور و با هدف ایجاد بهترین امکانات و تجهیزات قوی تحقیقاتی در زمینه های هوش فناوری، هوش مصنوعی، IT، نانو و بیوتکنولوژی ایجاد می شود.