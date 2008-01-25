وزیر علوم در گفتگو با مهر خبر داد: وجود یک صندلی در دانشگاه برای هر داوطلب کنکور واجد نمره حد نصاب

دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار گفت: "داوطلبانی که حد نصاب لازم را در کنکور به دست آورند، این امکان برایشان وجود دارد که وارد دانشگاه شوند."

وزیر علوم خاطرنشان کرد: "البته ممکن است داوطلبی دارای حد نصاب لازم باشد و در رشته یا دانشگاهی که می خواهد، قبول نشود اما به طور کلی آنچه که وجود دارد این است که بیش از یک میلیون و 400 هزار ظرفیت برای پذیرش دانشجو در سال آتی ایجاد کرده ایم."

زاهدی یادآور شد: "میزان پذیرش دانشجو در سال گذشته برابر یک میلیون و 250 هزار نفر بوده است."

دکتر حسن خالقی معاون آموزشی وزیر علوم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک میلیون و 300 هزار متقاضی ورود به دانشگاه با مدرک پیش دانشگاهی در کشور وجود دارند که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار نفر به طور جدی در آزمون سراسری 87 شرکت می کنند. همین تعداد در کنکور دانشگاه آزاد اسلامی نیز ثبت نام کرده اند. از سوی دیگر تعداد 600 هزار نفر نیز داوطلب شرکت در آزمونهای فنی و حرفه ای هستند که البته پیش بینی می شود نزدیک به 500 هزار نفر در جلسه آزمون حاضر می شوند و به طور جدی به رقابت نمی پردازند.

وی در نهایت تعداد متقاضیان واقعی برای ورود به دانشگاهها را در سال آینده در حدود یک میلیون و 500 هزار نفر عنوان کرد و گفت: ظرفیت کل آموزش عالی کشور در سال آینده نیز تقریبا یک میلیون و 500 هزار نفر است.

معاون آموزشی وزارت علوم با تشریح جزییات ظرفیت های سال آینده دانشگاههای سراسر کشور افزود: در سال آینده 600 هزار داوطلب ورود به دانشگاه از طریق آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش برگزار می شود پذیرفته می شوند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 120 هزار نفر به دوره های روزانه و شبانه، 300 هزار نفر به دانشگاه پیام نور، 180 هزار نفر در دانشگاههای غیرانتفاعی و سایر موارد وارد می شوند.

خالقی اضافه کرد: همچنین 450 هزار نفر در دوره های کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق کنکور این دانشگاه در سال آینده پذیرفته می شوند.

وی تعداد ظرفیتهای دانشگاه جامع علمی کاربردی را در دوره های ترمی و پودمانی سال آینده 250 هزار نفر عنوان کرد و افزود: سال آینده 100 هزار نفر نیز در دوره های تربیت معلم و مراکز فنی و حرفه ای و 100 هزار نفر در دوره های فراگیر پیام نور، مجازی و نیمه حضوری، مناطق آزاد بین المللی و مراکز آموزش عالی دستگاههای اجرایی پذیرفته می شوند.

معاون وزارت علوم گفت: بدین ترتیب نزدیک به یک میلیون و 500 هزار ظرفیت برای متقاضیان ورود به دانشگاه سال آینده ایجاد شده است و هر داوطلبی که بتواند کف قبولی را به دست آورد در سال آینده وارد دانشگاه می شود.