تامین مالی 200 میلیون دلار پروژه آب توسط دو بانک بین المللی

رسول زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکار تامین مالی پروژه های آب و آب و فاضلاب کشور از نهادهای بین المللی گفت: بخش "آب" و "آب و فاضلاب" کشور هرسال امکان جذب اعتباراتی بیش از 5 هزار میلیارد تومان را دارند و علیرغم عنایت و مساعدت دولت و مجلس به بخش آب و اختصاص حداکثر اعتبارات به این بخش، اما به دلیل محدودیت بودجه ای کشور سالانه بیش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص می یابد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: بر این اساس بین 40 تا 50 درصد ظرفیتهای بخش آب کشور به دلیل کمبود اعتبارات بلا استفاده می ماند، در این راستا راهی جز تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق بخشهای غیردولتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ظرف دو سال اخیر به بعد سه راهکار توسط وزارت نیرو برای تامین منابع مالی پیگیری شده که البته سریع به نتیجه نمی رسد ولی به هرحال می توان آنرا به ثمر رسانده و از مزایای آن بهره گرفت که یکی از آنها تامین مالی پروژه ها از طریق نهادهای بین المللی نظیر بانک توسعه اسلامی یا بانک جهانی است.

زرگر گفت: در حال حاضر نزدیک به 200 میلیون دلار طرح برای تامین منابع مالی به بانک توسعه اسلامی معرفی شده که امید می رود ظرف چند ماه آتی در اجلاس شورای حکام بانک توسعه اسلامی در جده عربستان به تصویب رسد.

به گفته معاون وزیر نیرو، با بانک جهانی نیز برای پروژه های جدید علاوه بر پروژه های قبلی مذاکراتی صورت گرفته است؛ این درحالی است که هر سال بین 200 تا 300 میلیون دلار از این دو نهاد برای پروژه ها تامین منابع مالی بهره گیری می شود.

وی افزود: این کار با جدیت از سوی جمهوری اسلامی ایران تقویت می شود.

