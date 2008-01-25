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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

مسکن 100 روستای خراسان شمالی سند دار شد

مسکن 100 روستای خراسان شمالی سند دار شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان شمالی گفت: واحدهای مسکونی 100 روستای استان خراسان شمالی دارای سند شش دانگ شدند.

سید رضا موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: تا پایان برنامه چهارم برای واحدهای مسکونی 50 روستای دیگر این استان سند مالکیت صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون برای 20 هزار واحد مسکونی بالای 100 خانوار استان خراسان شمالی، سند صادر شده که تا پایان برنامه چهارم تعداد واحدهای مسکونی روستایی دارای سند به 30 هزار واحد می رسد.

موسوی نیا خاطرنشان کرد: سند دار شدن واحدهای مسکونی روستاهای استان خراسان شمالی موجب تقویت بنیه اقتصادی این روستاییان و رفع مشکل وثیقه ای روستاییان برای دریافت تسهیلات بانکی یا محکومیتهای قضایی می شود.

کد مطلب 626747

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