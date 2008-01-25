به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده شب گذشته در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت بودجه پژوهشی سال آینده کل کشور گفت: بودجه های پژوهشی سال آینده برای اولین بار با یک تحول و ساماندهی جدید در راستای هماهنگی در حوزه پژوهش، به نتیجه رساندن و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی تدوین و کلیات آن به مجلس تقدیم شده است.

وی با بیان اینکه برای برنامه ریزی جزئیات بودجه پژوهشی کار فشرده ای در معاونت علمی ریاست جمهوری انجام می شود ابراز امیدواری کرد جزئیات بودجه تا دو ماه آینده مشخص شود.

تدوین بودجه پژوهش بر اساس نقشه جامع علمی کشور

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که بودجه پژوهشی سال 87 چقدر به نقشه جامع علمی کمک می کند، گفت: تهیه این نقشه با سرعت خوبی درحال انجام است و برنامه های معاونت علمی در هماهنگی کامل با نقشه جامع قرار دارد. آن مقداری از اهداف نقشه که تا کنون مشخص و مورد تایید قرار گرفته در بودجه پژوهشی سال 87 منعکس شده است.

واعظ زاده اضافه کرد: تلاش کردیم بودجه سال 87 در مسیر نقشه جامع علمی باشد و امیدواریم در سال 88 با توجه به تکمیل کار نقشه جامع بودجه پژوهشی نیز به طور کامل در راستای نقشه تدوین شود.

وی در مورد سهم بودجه پژوهشی سال آینده از تولید ناخالص ملی گفت: در سال آینده به طور قطع مرز یک درصد را خواهیم شکست بودجه ای که هم اکنون در لایحه پیش بینی شده در حدود یک درصد است اما با نظر ریاست جمهوری بخشی از منابع مربوط به علم و فناوری را دولت در چارچوب اختیاراتی که مجلس به او خواهد داد به این امر تخفیف می دهد. که با این تفاصیل امیدواریم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در سال آینده به بالای یک درصد نیز برسد.

معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری با اشاره به اختصاص اعتبارات به پژوهش توسط بخش های غیردولتی گفت: بخشهای غیر دولتی باید با تلاش و ایجاد مشوق توسط دولت سهم خود را در تامین منابع پژوهشی برای رسیدن به 3 درصد تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه چهارم توسعه انجام دهند.

وی در مورد اجرایی شدن اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش در سال آینده گفت: برای سال آینده بخشی از این یک درصد از هزینه های غیر پژوهشی دستگاهها تفکیک و در لایحه بودجه به پژوهش اختصاص داده شده به این معنا که دولت سهم پژوهش را از اعتبارات هزینه ای دستگاهها جدا کرده است.

عبور بودجه پژوهش از 4 هزار میلیارد تومان و 33/1 صدم درصد تولید ناخالص ملی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توضیح ارقام بودجه پژوهشی سال آینده گفت: برای سال آینده بخشی از بودجه های پژوهشی در لایحه بودجه و بخشی با مصوبه دولت تخصیص می یابد. امیدواریم رقم بودجه از منابع دولتی به 4 هزار میلیارد تومان و 33/1 صدم درصد از تولید ناخالص ملی افزایش یابد که با احتساب منابع غیردولتی این رقم به 2 درصد نیز خواهد رسید.

واعظ زاده تاکید کرد: ساختار برنامه ای بودجه پژوهش کشور تحت نظر معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری به مجلس ارائه شده است و بخش های دیگر این برنامه نیز توسط وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت جهاد و کشاورزی و وزارت دفاع انجام می شود.