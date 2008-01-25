راه اندازی فروش الکترونیکی کالا در شرکت بازرگانی دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسانیا در یک نشست خبری یکی از رویکردهای اصلی شرکت بازرگانی دولتی را استفاده از فناوری های نوین دانست و گفت: بر این اساس سیستم متنوعی برای سهولت کار و بهبود نظارتها استفاده شده است. در حال حاضر فروش الکترونیکی کالا که دستاوردهای مهمی برای کشور است، در شرکت بازرگانی دولتی ایران راه اندازی شده به این نحو که از مرحله وجود کالا در انبار تا حواله، حمل و نقل و تحویل کالا به عامل توزیع را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: به این ترتیب عاملان توزیع با کارتهایی که در اختیار دارند و پرداخت وجه حواله کالاهای مورد نظر، کالاهای خود را تحویل می گیرند. این امر راجع به آرد مصرفی نانوایی ها عینا اعمال شده و پرداخت وجه آرد و برنامه ریزی حمل آن توسط سیستم صورت می گیرد.

به گفته پارسانیا، در گذشته سیستم خرید نقدی گندم را زیر بار شبکه برده بودیم و بحث کمکهای اعتباری که به سیلوسازی و بهسازی نانوایی ها است سامانه خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه خریدهای خارجی نیز تحت سیستم وب صورت می گیرد. از سوی دیگر اطلاعات کلیه کالاهای موجود در سیلوو مراکز ذخیره سازی کالاها را به لحظه داریم و این اشراف ما را نسبت به موجودی کالاها افزایش می دهد.