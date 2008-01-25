حزب اسلامی عراق به ائتلاف چهارگانه می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع بلندپایه عراقی به روزنامه الحیات گفت: سید عبدالعزیزحکیم و طارق الهاشمی درنشست اخیر خود درباره پیوستن حزب اسلامی به ائتلاف چهارگانه عراق با هم به توافق رسیدند.

چهارحزب شامل الدعوه، مجلس اعلای اسلامی، اتحاد میهنی و حزب دموکراتیک کردستان عراق با این امید که کشور را از بن بست سیاسی چند ساله رها کنند، روز پنجشنبه 25 مرداد 86 سندی را با نام جبهه میانه روها امضا کردند.

ازسوی دیگر منابع آگاه به این روزنامه چاپ لندن اطلاع دادند : تغییری که قراراست نوری المالکی نخست وزیرعراق به زودی اعلام کند شامل کاهش تعداد وزارتخانه ها به تقریبا 23 وزارتخانه و تغییر شماری از وزیران می باشد.

این منابع توافقات برای پیوستن حزب اسلامی به ریاست طارق الهاشمی را به ائتلاف چهارگانه عراق را با این تغییر کابینه نوری المالکی مرتبط دانستند.

این درحالی است که اخیرا جبهه التوافق از کناره گیری خود از کابینه نوری المالکی ابراز پشیمانی کرد. دراین راستا عدنان الدیلمی رهبر این جبهه روزگذشته به الحیات گفت: این جبهه به زودی به دولت بازمی گردد.

فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نیز پیش ازاین اعلام کرد به دولت نوری المالکی بازمی گردد.

وزرای جبهه التوافق در آگوست گذشته ازکارخود کناره گیری کردند. این اقدام آنان بعد ازکناره گیری شش وزیر جریان صدر صورت گرفت و بعد ازعقب نشینی آنان وزرای فهرست العراقیه نیز از کابینه نوری المالکی عقب نشینی کردند.