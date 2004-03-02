تيم فوتبال سپاهان فردا به تهران خواهد آمد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال سپاهان اصفهان پس از كسب تساوي مقابل تيم فوتبال العربي كويت در چارچوب رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا، تمريناتش را در زمين اختصاصي اش در اصفهان پيگيري كرد. اين تيم روزهاي يكشنبه و دوشنبه را به تمرين پرداخت و پس از استراحت روز سه شنبه ، امروز و فردا آخرين تمرين خود را در اصفهان انجام خواهد داد و روز پنجشنبه راهي تهران خواهد شد تا عصر روز جمعه در ورزشگاه ايران خودرو به مصاف تيم فوتبال پيكان برود. اين ديدار در چارچوب رقابتهاي هفته بيست و يكم ليگ برتر برگزار مي شود و سپاهان براي انجام اين ديدار بازيكن محرومي را در تركيب خود ندارد.

درديگر ديدار باقي مانده هفته بيست ويكم روزجمعه 13اسفند ماه بين دو تيم ذوب آهن وشموشك درورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد.