سازمان کنفرانس اسلامی 14 بهمن اوضاع غزه را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان کنفرانس اسلامی دربیانیه ای اعلام کرد: وزیران خارجه عضو این سازمان سوم فوریه ( 14 بهمن) برای بحث و تبادل نظر درباره محاصره نوارغزه ازسوی رژیم صهیونیستی درجده نشستی را برگزارمی کنند.

دراین بیانیه آمده است: درنشست مذکور درباره تحولات اخیر فلسطین و به ویژه تجاوزات اسرائیل به نوارغزه و محاصره تحمیلی علیه ملت فلسطین بحث و تبادل نظر می شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه گذشته خواستار برگزاری نشست سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی اوضاع نوارغزه شد.

رژیم صهیونیستی از 17 ژانویه در راستای تجاوزگری خود یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن غزه را درمحاصره کامل قرارداده است.