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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۲

در پی دعوت ایران؛

سازمان کنفرانس اسلامی 14 بهمن اوضاع غزه را بررسی می کند

سازمان کنفرانس اسلامی 14 بهمن اوضاع غزه را بررسی می کند

به دنبال دعوت ایران برای برگزاری نشست فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی اوضاع اسفناک نوارغزه بعد از محاصره تحمیلی رژیم صهیونیستی، این سازمان اعلام کرد: 14 بهمن نشستی را در سطح وزرای خارجه دراین باره در جده تشکیل می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان کنفرانس اسلامی دربیانیه ای اعلام کرد: وزیران خارجه عضو این سازمان سوم فوریه ( 14 بهمن) برای بحث و تبادل نظر درباره محاصره نوارغزه ازسوی رژیم صهیونیستی درجده نشستی را برگزارمی کنند.

دراین بیانیه آمده است: درنشست مذکور درباره تحولات اخیر فلسطین و به ویژه تجاوزات اسرائیل به نوارغزه و محاصره تحمیلی علیه ملت فلسطین بحث و تبادل نظر می شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه گذشته خواستار برگزاری نشست سازمان کنفرانس اسلامی برای بررسی اوضاع نوارغزه شد.

رژیم صهیونیستی از 17 ژانویه در راستای تجاوزگری خود یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن غزه را درمحاصره کامل قرارداده است.

کد مطلب 626762

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