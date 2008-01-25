به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، با سخنرانی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر روز 23 ژانویه (سوم بهمن) چهلمین نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره کار خود را آغاز کرد. در این نمایشگاه 743 موسسه انتشاراتی از 28 کشور جهان حضور دارند.

نمایشگاه فوق بزرگترین نمایشگاه بین المللی کتاب است که در مصر برگزار می شود. علاوه بر ناشران 28 کشور خارجی شامل کشورهای عربی و 12 کشور خارجی (غیر عرب زبان)، امارات متحده عربی نیز به عنوان میهمان در نمایشگاه حضور خواهد داشت.

قرار است کنفرانسها و نشستهای ادبی و فکری با حضور نویسندگان و هنرمندان جهانی در نمایشگاه مذکور برگزار شود. خبری در مورد حضور ایران و یا ناشرانی از کشورمان در نمایشگاه کتاب قاهره منتشر نشده است.