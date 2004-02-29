افزايش قيمت بليت مترو در سال آينده بيش از 10 درصد نخواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس مهدي چمران در پايان پنجاه و يكمين جلسه علني شوراي شهر با بيان اين مطلب به خبرنگاران افزود: در سال جاري شهرداري تهران هشت ميليارد تومان يارانه به مترو پرداخت وجهت جلوگيري از افزايش قيمت بليت مترو در سال آينده بر دريافت يارانه از دولت تاكيد دارد.

به گفته وي : شركت مترو قصد دارد در سال آينده از كارت هاي اعتباري ويژه به جاي بليت استفاده كند و تنوع اين كارت ها بسيار بالا خواهد بود به طوري كه حتي براي چند روز استفاده از مترو نيز مي توان اين كارت هارا دريافت كرد.

رييس شوراي شهر تهران همچنين در خصوص ديگر مباحث طرح شده در جلسه امروز شوراي شهر گفت: در اين جلسه لايحه باغات و فضاي سبز مطرح شد كه به دليل طولاني بودن بحث ها، به جلسات آينده موكول شده است.

شايان ذكر است در اين جلسه رييس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر در باره هماهنگي دستگاهها در زمينه طرح برگزاري مراسم سنتي چهارشنبه سوري به شورا گزارش داد.