جلد یازدهم دانشنامه جهان اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشنامه جهان اسلام دایرة المعارفی است درباره آموزه های دین اسلام و تمدن و فرهنگ ملل مسلمان از آغاز پیدایش اسلام تا زمان حاضر.
مقالات این دانشنامه که به ترتیب الفبائی تنظیم شده حوزه وسیعی از علوم و معارف اسلامی را در بر میگیرد و طی آن کوشش میشود اطلاعات دست اول در ابعاد مختلف به شکل نظاممند در اختیار خواننده قرار گیرد.
تاریخ، جغرافیا، اصطلاحات علوم قرآنی و حدیث، فقه، کلام، عرفان و فلسفه اسلامی، ادبیات و هنر، سیره انبیا و اولیا و ائمه، شرح حال و آرای بسیاری از مفسران، فقها، متکلمان، فیلسوفان، عارفان، مورخان و هنرمندان عالم اسلام از جمله مطالبی است که در این دانشنامه قابل دسترسی است.
تألیف کنندگان مقاله های مجلد یازدهم دانشنامه 173 نفر بوده اند .
جلد یازدهم دانشنامه جهان اسلام از مقاله حرف ج "جنت" شروع و به مدخل حرف چ "چشتیه" ختم می شود.
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