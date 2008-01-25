جلد یازدهم دانشنامه جهان اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشنامه جهان اسلام دایرة المعارفی است درباره آموزه های دین اسلام و تمدن و فرهنگ ملل مسلمان از آغاز پیدایش اسلام تا زمان حاضر.

مقالات این دانشنامه که به ترتیب الفبائی تنظیم شده حوزه وسیعی از علوم و معارف اسلامی را در بر می‌گیرد و طی آن کوشش می‌شود اطلاعات دست اول در ابعاد مختلف به شکل نظام‌مند در اختیار خواننده قرار گیرد.

تاریخ، جغرافیا، اصطلاحات علوم قرآنی و حدیث، فقه، کلام، عرفان و فلسفه اسلامی، ادبیات و هنر، سیره انبیا و اولیا و ائمه، شرح حال و آرای بسیاری از مفسران، فقها، متکلمان، فیلسوفان، عارفان، مورخان و هنرمندان عالم اسلام از جمله مطالبی است که در این دانشنامه قابل دسترسی است.

تألیف کنندگان مقاله های مجلد یازدهم دانشنامه 173 نفر بوده اند .

جلد یازدهم دانشنامه جهان اسلام از مقاله حرف ج "جنت" شروع و به مدخل حرف چ "چشتیه" ختم می شود.

