به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه که در شمال و جنوب ایران تصویربرداری شده به موضوعات زیست محیطی، آبزیان و صید و صیادی در آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران می‌پردازد.

"وانامی" به عنوان نخستین قسمت مستند "تحقیقات آبزیان" به کارگردانی مهدی پریزاد، تاکنون موفق به کسب جوایز جشنواره‌های مستند مطرح بین‌المللی شده و در بخش مسابقه مستند جشنواره فیلم فجر، جشن خانه سینما، سینما حقیقت و ... حضور داشته است. این مجموعه مستند در گروه مستند شبکه چهار با همکاری و مشارکت موسسه تحقیقات شیلات ایران تولید شده است.

سایر عوامل "تحقیقات آبزیان" عبارتند بیژن شعبانی مدیر تولید، علیرضا وداد تقوی، هادی حسینی پویا و محمد کاظمپور تصویر، تیمور امینی‌راد استاد غواص، مرجان علیزاده‌نیا نویسنده، مهدی بقائیان و شبنم قلی‌خانی گویندگان، منصور علیاری مدیر فنی، سعید رشتیان و فرهاد ورهرام مشاوران کارگردان، مهدی غلامحیدری، حسن محمودی، حسن معظمی و هادی داداشی دستیاران تولید.