به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد نادر برهانی مرند سردبیر، کارشناس و مجری برنامه "گفتگوی روز" رادیو گفتگو در این باره گفت: "در این برنامه علیرضا معینی‌بخش به عنوان نماینده حوزه هنری و اکبر تشکری‌نیا به نمایندگی از شهرداری تهران درباره سینما آزادی گفتگو خواهند کرد."

سینما آزادی پس از گذشت 10 سال از تخریب کامل آن، با مشارکت حوزه هنری و شهرداری تهران مجددا ساخته شده و طبق گفته مسئولان، همزمان با جشنواره فیلم فجر آغاز به کار خواهد کرد. برنامه "گفتگوی روز" ساعت 05/18 دقیقه امروز پخش می‌شود.