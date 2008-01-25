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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

سینما آزادی در رادیو گفتگو بررسی می‌شود

مبحث سینما آزادی و توسعه فضاهای فرهنگی عصر امروز جمعه ششم بهمن با حضور معاون اداری مالی حوزه هنری و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در رادیو گفتگو بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد نادر برهانی مرند سردبیر، کارشناس و مجری برنامه "گفتگوی روز" رادیو گفتگو در این باره گفت: "در این برنامه علیرضا معینی‌بخش به عنوان نماینده حوزه هنری و اکبر تشکری‌نیا به نمایندگی از شهرداری تهران درباره سینما آزادی گفتگو خواهند کرد."

سینما آزادی پس از گذشت 10 سال از تخریب کامل آن، با مشارکت حوزه هنری و شهرداری تهران مجددا ساخته شده و طبق گفته مسئولان، همزمان با جشنواره فیلم فجر آغاز به کار خواهد کرد. برنامه "گفتگوی روز" ساعت 05/18 دقیقه امروز پخش می‌شود.

کد مطلب 626800

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