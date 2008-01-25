گیتس از آمادگی آمریکا برای اعزام نیرو به پاکستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، رابرت گیتس روز گذشته در این ارتباط گفت:"ما آماده هستیم و تمایل داریم و همچنین می توانیم به پاکستانی ها کمک کنیم و با آنها مشارکت داشته باشیم و آموزش های اضافی را به نیروهای این کشور فراهم آوریم".

وی گفت که نیروهای آمریکایی آماده هستند تا به همراه نیروهای پاکستانی علیه افراد مسلح در نوار مرزی این کشور با افغانستان عملیات های مشترکی انجام دهند و باید آنها(پاکستانی ها) هم تمایلی برای انجام چنین کاری داشته باشند.

وزیر دفاع آمریکا همچنین این نکته را هم روشن ساخت که کشورش آماده فراهم کردن کمک های مستقیم بیشتر به پاکستان به عنوان متحد اصلی خود در امر مبارزه با ترویسم است.

پیشتر ارتش پاکستان مخالفت خود را با اعزام نیرو از سوی آمریکا به این کشور اعلام کرده است.

ژنرال "وحید ارشاد"، سخنگوی ارتش پاکستان در 16 دی ماه گفت: این موضوع ربطی به دولت آمریکا ندارد؛ دولت پاکستان مسئول کشور است. هیچ عملیات مخفی یا آشکاری از سوی آمریکا داخل پاکستان وجود ندارد و چنین گزارشهایی بی اساس است و ما آنها را رد می کنیم.

کمال حیدر خبرنگار بخش انگلیسی شبکه الجزیره از اسلام آباد در گزارشی اعلام کرد که افکار عمومی پاکستان به دیده بد بینانه ای به پیشنهاد آمریکا نگاه می کنند.

وی گفت که به باور افکار عمومی در پاکستان نیروهای مسلح این کشور خود قادر به برخورد با تداوم خشونتها در مناطق قبیله ای کشور هستند.

پرویز مشرف رئیس جمهوی پاکستان نیز گفته است که برای بحران در کشورش باید به دنبال راه حل سیاسی نه نظامی بود و در صورت دخالت نیروهای خارجی این اقدام به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد و نباید به دنبال حل مناقشه با دخالت های فرامرزی باشیم.