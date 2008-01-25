تیم های ملی فوتبال عراق و اردن به تساوی دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته دو دیدار دوستانه در قاره آسیا برگزار شد که طی آن تیم های ملی این قاره که خود را برای حضور در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آماده می کنند به مصاف هم رفتند.

در یکی از این دیدارها که در دبی برگزار شد تیم های ملی فوتبال عراق و اردن برابرهم صف آرایی کردند که تقابل آنها درپایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک بریک انجامید. ابتدا احمد مناجد در دقیقه 19 عراق را پیش انداخت و با گل دیقه 61 محمود عمر شلبایه کار به نتیجه تساوی کشیده شد.

عراق درگروه A مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا با تیم های استرالیا، چین و قطر همگروه است و تیم اردن نیز در گروه C با تیم های کره شمالی، کره جنوبی و ترکمنستان رقابت خواهد کرد.

دیشب همچنین تیم ملی فوتبال کویت در خانه پذیرای سنگاپور بود اما نتوانست مقابل میهمان نه چندان قدرتمند خود به نتیجه ای بهتر از شکست 2 برصفر دست یابد. گل های سنگاپور را در این بازی مصطفی فخرالدین (61) و الکساندر دوریش (72) به ثمر رساندند.

سنگاپور در گروه D مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی با تیم های عربستان، ازبکستان ولبنان همگروه است و تیم ملی کویت نیز در گروه E با تیم های ایران، امارات و سوریه رو به رو می شود.