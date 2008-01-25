به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد پنج داور بخش مسابقه بینالمللی جشنواره امسال عبارتند از نادر القنه از کویت، الکساندر ساشا دانجروویچ از انگلستان، ویلسونی هرنیکو از آمریکا، سعید کشنفلاح و فرهاد ناظرزاده کرمانی.
دکتر نادر القنه پژوهشگر ارشد امور هنری در شورای ملی کویت و عضو شورای عالی تئاتر مدارس و عضو انجمن روزنامهنگاران کویت است. وی در کنار نمایشنامه و فیلمنامهنویسی عضو هیئت علمی و استاد آکادمی عالی هنرهای زیبا کویت است و در دانشگاههای کشورهای عربی هنر و تئاتر ایران تدریس میکند.
دکتر الکساندر ساشا دانجروویچ علاوه بر فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و مراکز معتبر آموزشی تئاتر دنیا و فعالیت حرفهای در این زمینه، دارای تالیفهای زیادی در حوزه تئاتر و نمایش است. وی همچنین عضو هیئت مدیره تئاتر تماس در منچستر انگلستان و عضو کمیته برگزاری جشنواره تئاتر دانشجویی پالاور انگلستان است.
دکتر ویلسونی هرنیکو دارای مدرک دکترای تئاتر و ادبیات از دانشگاه پاسیفیک جنوبی است. وی در کنار تدریس در دانشگاههای واشینگتن ،کمبریج، هاوایی و پاسیفیک جنوبی و تالیف آثار و مقالات علمی در زمینه ادبیات نمایشی، سینما و ادبیات، دارنده جوایز بینالمللی هنری از آکادمیها و جشنوارههای معتبر جهانی است.
دکتر کشنفلاح عضو هیئت علمی گروه تئاتر دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر علاوه بر تدریس در دانشگاههای هنری در ایران و کارگردانی نمایشهای مختلف و داوری در جشنوارههای سراسری، عضو گروه نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری است. وی دبیر بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر بوده است.
دکتر ناظرزاده کرمانی دکترای سینما و تئاتر با تمرکز بر نمایشنامهنویسی از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکاست. وی مدرس دانشکده هنرهای نمایشی، پردیس هنرهای زیبا، تربیت مدرس، سوره، هنر و دانشگاه آزاد است و موفق به راهاندازی دورههای عالی تئاتر شده است. ناظرزاده علاوه بر خلق 19 نمایشنامه، ترجمه 50 نمایشنامه و تالیف 53 مقاله علمی را در کارنامه دارد.
بخش مسابقه بینالمللی بیست و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با حضور 10 نمایش ایرانی و 10 نمایش خارجی برگزار میشود.
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