به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم تلویزیونی که درباره کودک‌ربایی و طمع انسان‌هاست، بهناز جعفری، امیرحسین صدیق، احمد کاوری، فرشته سرابندی و رامین راستاد به ایفای نقش پرداخته‌اند.

قاسم‌زاده اصل سعی دارد در فیلم 90 دقیقه‌ای "کسوف" برشی از زندگی آدم‌هایی را روایت کند که هر کدام به نوعی درگیر بحران هستند. وی پیش از این نویسندگی چند فیلم و سریال چون فیلم سینمایی "قتل آنلاین"، "سومین روز پس از مرگ" و "101 راه برای ذله کردن پدر و مادرها" را به عهده داشته است.

مسعود سلامی مدیریت تصویربرداری این فیلم را بر عهده داشت. "کسوف" تولید گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که پیش‌بینی می‌شود بهمن ماه روی آنتن برود.