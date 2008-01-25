آمادگی جسمانی بازیکنان مس در سطح مطلوبی قرار دارد

محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور قلعه نوعی در صنعت مس کرمان و تمرینات ویژه کادر فنی انگیزه و هماهنگی تیم را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: در تعطیلات نیم فصل بر مسائل آمادگی جسمانی تمرکز بیشتری داشتیم و در حال حاضر مشکلی در این زمینه نداریم.

محمدی یادآور شد: در حال حاضر برای دیدار با ذوب آهن آماده می شویم و با انجام تمرینات مناسب بر اساس نقاط قوت و ضعف حریف، برای پیروزی به اصفهان می رویم و به طور قطع با دست پر بازخواهیم برگشت.

مربی صنعت مس کرمان عنوان کرد: باتوجه به روند رو به صعود مشهود در سطح فنی بازیکنان به زودی در جایگاه اصلی خود در جدول رده بندی قرار خواهیم گرفت.