عملیات وسیع نیروهای عراقی علیه عناصر القاعده در استان نینوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی امروز درکنفرانس مطبوعاتی که دراستان کربلا برگزارشد، گفت: ما القاعده را (در سراسر کشور) شکست داده ایم و فقط استان نینوا باقی مانده است.

نخست وزیرعراق درادامه تاکید کرد: ما دراستان نینوا اتاق عملیات تشکیل داده ایم تا با نیروهای القاعده و گروهک ها و عناصر رژیم سابق مبارزه پایانی خود را انجام دهیم.

"نوری المالکی" با اشاره به انفجار چهارشنبه گذشته درنینوا که منجر به کشته شدن 36 نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر شد، گفت: این جنایتی که القاعده مرتکب شد توسط بقایای اندکی از این گروه صورت گرفت و این جنایت ما را به تحرک واداشت.

مالکی درادامه افزود: نیروهای ( امنیتی) امروز به سوی موصل حرکت می کنند و نبرد با القاعده در نینوا با همت ساکنان این استان صورت خواهد گرفت.

استان نینوا که موصل یکی از شهرهای بزرگ آن به شمارمی رود، روزانه شاهد اقدامات خشونت آمیزاست.