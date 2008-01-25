بانک اطلاعاتی مکانیزه هلال احمر در کرمان راه اندازی شد

امیر شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از راه اندازی این بانک اطلاعاتی اطلاع رسانی دقیق به مردم به خصوص در زمان حوادث است.

شجاعی گفت: به دلیل بروز حوداث مختلف و متعدد طبیعی در استان کرمان و به جا گذاشتن خسارات زیاد جانی و مالی بانک اطلاعاتی هلال احمر راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر اطلاع رسانی به مردم در زمان حوادث در این سایت در زمینه های امداد رسانی در موارد مختلف نیز به علاقمندان آموزش های لازم ارائه می شود.

شجاعی تصریح کرد: در گذشته ارائه آمار صدمه دیدگان با نقایص زیادی همراه بود به طوری که خانواده صدمه دیدگان از وضعیت عمومی مجروحان اطلاع دقیقی نداشتند.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان خاطرنشان کرد: با راه اندازی این سایت که در خصوص اطلاعات مجروحان و فوت شدگان حوادث غیرمترقبه طراحی شده است که در صورت بروز چنین حوادثی، شهروندان می توانند تنها با مراجعه به این سایت، علاوه بر اطلاع از آمار مصدومان و فوت شدگان از مشخصات مجروحان و محل بستری آنها در بیمارستان، اورژانس و کلینیک با خبر شوند.