214 طرح ورزشی همزمان با دهه فجر در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیدمهدی نجفی، صبح امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی افزود: این طرحها شامل سالنهای ورزشی شهری وروستایی و سالنهای چند منظوره و مجموعه های ورزشی است که در مناطق مختلف کشور اجرا شده و همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به بهره برداری خواهند رسید.

وی با اعلام اینکه تعداد پروژه های اجرا شده در دو سال اخیر در کشور برابر با میزان اجرای این پروژه ها در طول سالهای 74 تا 84 بوده است، خاطرنشان کرد: با افزایش اعتبارات این بخش در سطح کشور به دنبال فرهنگ سازی و توسعه فضاهای ورزشی در تمام نقاط کشور هستیم.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: امروز قهرمان پروری و معرفی آنها به عنوان سمبل به جامعه قابل تقدیر است ولی باید با توسعه ورزش همگانی شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم.

رحیم قربانی افزود: آذربایجان غربی امروز به لحاظ ساخت و ساز فضاهای ورزشی وضعیت قابل قبولی را درسطح کشور به خود اختصاص داده که نیاز است در بحث فرهنگ سازی ورزش و تعمیم آن به سطح جامعه، گامهای اساسی برداشته شود، زیرا ورزش ضامن سلامتی جامعه است.

وی همچنین با اشاره به اتمام عملیات اجرایی برخی از مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان بیان داشت: این طرحها به زودی در استان به بهره برداری می رسند.

قربانی عنوان کرد: در طول دو سال گذشته، سرانه فضاهای ورزشی استان از 20 سانتیمتر به نیم متر افزایش یافته، اما نیازهای استان به فضاهای ورزشی هنوز برطرف نشده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اعلام اینکه مدت زمان عملیات اجرایی پروژه های ورزشی توسط سازمان توسعه فضاهای ورزشی کشور در آذربایجان غربی طولانی است، یادآور شد: سازمان تربیت بدنی می تواند مسئولیت اجرای این پروژه ها را به استانها واگذار کند تا مدت زمان اجرای آنها کاهش یافته و با دقت بیشتری اجرا شوند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه از محل طرحهای مصوب سفر هیئت دولت به این استان، ساخت 28 سالن ورزشی و چهار مجموعه ورزشی، پنج هزار نفری در استان آغاز شده و در دست اجرا هستند.

محمدباقر داریانی با اشاره به موفقیتهای اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی ادامه داد: در دو سال اخیر با اجرای طرحهای عمرانی ورزشی در این استان، سرانه فضای ورزشی از 17 سانتیمتر به 54 سانتیمتر افزایش یافته است.

در پایان این آیین علی ملا احمدی به عنوان مدیرکل جدید تربیت بدنی آذربایجان غربی معرفی و از زحمات اکبر محمودی قدردانی شد.