درخواست معاونان اداری مالی دانشگاهها از ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در گردهمایی مشترک معاونین و مدیران مالی اداری و طرحهای عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور با صدور قطعنامه ای بر درج عنوان کمک به اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در قانون بودجه سال 1387 تاکید کردند.

همچنین از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست شد با توجه به تنگناهای مالی دانشگاهها و مراکز پژوهشی نسبت به تخصیص 100 درصد اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1386 اقدام کنند.

معاونین و مدیران مالی اداری و طرحهای عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردند با توجه به گسترش چشمگیر آموزش عالی به ویژه در بخشهای کارشناسی ارشد و دکتری و لزوم تنظیم اعتبارات بر مبنای هزینه سرانه دانشجویی، نسبت به واقعی کردن میزان اعتبارات دانشگاهها و مراکز پژوهشی مندرج در لایحه بودجه سال 1387 بذل توجه کرده و از ایجاد معضلات و تنگناها در سال آینده جلوگیری کنند.

همچنین آنها با توجه به قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، لزوم حفظ استقلال هیئتهای امناء و فراهم آمدن امکان نظارت بر طرحهای عمرانی از طرف هیئتهای امناء از ریاست جمهوری درخواست کردند با بلندنظری و حساسیت ویژه دستور دهد نسبت به اصلاح ویژگی استانی به ملی درباره پروژه های عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی اقدام شود و از تضعیف بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و ‌جایگاه و اقتدار دانشگاهها و مراکز پژوهشی‌جلوگیری به‌عمل آید.

گردهمایی مشترک معاونین و مدیران مالی اداری و طرحهای عمرانی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور از 3 بهمن ماه به مدت دو روز در دانشگاه یزد برگزار شد.