دموکراسی دینی در فرهنگ غنی ایران متبلور شده است

ابوالقاسم نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور مردم در عرصه های مختلف موجب موفقیت کشور در عرصه های بین المللی شده است.

وی با اشاره به اجرای حکومت دینی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی افزود: برخلاف نظریه پردازان غربی، حکومت دینی کار آمدترین نوع حکومت است که در ایران این امر به خوبی به اثبات رسیده است.

نصرالهی خاطرنشان کرد: حضور موفق مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به خوبی به اثبات رسیده است و در طول تاریخ حکومتهایی که راهشان را از مردم جدا کرده اند، پس از مدتی کنار گذاشته شده اند.

معاون سیاسی استاندار کرمان بیان داشت: مشارکت مردم یکی از اصول دموکراسی دینی است و مشورت با مردم برای جامعه اسلامی بسیار ضروری است.

وی یادآور شد: مسئولان باید با عملکرد خود مردم را به حضور در عرصه های مختلف ملی و مذهبی ترغیب کنند.