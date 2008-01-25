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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۸

در سالروز ورود امام (ره):

نماز جمعه 12 بهمن درمرقد امام‌خمینی‌(ره) اقامه می‌شود

نماز عبادی سیاسی جمعه تهران هفته آینده به دلیل تقارن با سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور ، در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی اقامه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری نماز جمعه با اعلام این خبر به نمازگزاران از آنان خواست تا برای اقامه نماز جمعه در هفته آینده مصادف با 12 بهمن ماه  در حرم مطهر امام خمینی حضور یابند.

 

کد مطلب 626833

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