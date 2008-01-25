به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری نماز جمعه با اعلام این خبر به نمازگزاران از آنان خواست تا برای اقامه نماز جمعه در هفته آینده مصادف با 12 بهمن ماه در حرم مطهر امام خمینی حضور یابند.
نماز عبادی سیاسی جمعه تهران هفته آینده به دلیل تقارن با سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور ، در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی اقامه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری نماز جمعه با اعلام این خبر به نمازگزاران از آنان خواست تا برای اقامه نماز جمعه در هفته آینده مصادف با 12 بهمن ماه در حرم مطهر امام خمینی حضور یابند.
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