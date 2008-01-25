  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۴

موسیقی و تعزیه در نقش جهان بررسی می‌شود

نشست علمی بررسی موسیقی و تعزیه به مناسبت ایام محرم روز دوشنبه هشتم بهمن‌ماه در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز هنرپژوهی نقش جهان اعلام کرد در این نشست کیوان پهلوان مدرس موسیقی درباره آسیب‌شناسی تعزیه‌خوانی و روند از بین رفتن الحان موسیقیایی آن با توجه به درگذشت بیشتر هنرمندان این رشته و گسست به وجود آمده در این زمینه سخنرانی می‌کند.

وی همچنین با پخش بخش‌هایی از موسیقی تعزیه مازندران به توضیح و بررسی تعزیه در این استان شمالی و مقایسه آن با دیگر بخش‌های مختلف ایران خواهد پرداخت. نشست علمی موسیقی و تعزیه از ساعت 16 تا 18 دوشنبه در مرکز هنرپژوهی نقش جهان در خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، جنب شهر کتاب، شماره 1101 برگزار می‌شود.

کد مطلب 626834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها