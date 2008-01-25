به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز هنرپژوهی نقش جهان اعلام کرد در این نشست کیوان پهلوان مدرس موسیقی درباره آسیب‌شناسی تعزیه‌خوانی و روند از بین رفتن الحان موسیقیایی آن با توجه به درگذشت بیشتر هنرمندان این رشته و گسست به وجود آمده در این زمینه سخنرانی می‌کند.

وی همچنین با پخش بخش‌هایی از موسیقی تعزیه مازندران به توضیح و بررسی تعزیه در این استان شمالی و مقایسه آن با دیگر بخش‌های مختلف ایران خواهد پرداخت. نشست علمی موسیقی و تعزیه از ساعت 16 تا 18 دوشنبه در مرکز هنرپژوهی نقش جهان در خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، جنب شهر کتاب، شماره 1101 برگزار می‌شود.