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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۲

DNA هم بینی دارد!

DNA هم بینی دارد!

گروهی از دانشمندان آمریکایی موفق شدند در DNA بخشهای مجزایی را کشف کنند که توانایی درک بویایی بخار رایحه ها را داشته و می توانند در ساخت حسگرهای مصنوعی بینی مورد استفاده قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بزرگترین چالشها در ساخت بینیهای مصنوعی که توانایی بازتولید تواناییهای اندامهای بویایی طبیعی را دارند، امکان بازسازی یک مخزن حسی گسترده است که بتواند حتی ترکیبات پیچیده رایحه ای را هم درک کند.

تاکنون برای رسیدن به این هدف، حسگرهایی ساخته شده اند که از یک مدل گیرنده های مجزای با حساسیت بسیار بالا که هریک از آنها در واقع یک ساختار مولکولی هستند، پیروی می کنند.

این مدل برای مثال برای گیرنده های حشرات که فرومنها (رایحه های طبیعی بدن) را متعادل می کنند و یا برای گیرنده هایی که در انتقال دهنده های عصبی هستند، قابل تعریف است.

این درحالی است که اکنون گروهی از دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه تافتس در بوستن که نتایج تحقیقات خود را در مجله PLoS Biology منتشر کرده اند، امکان ارائه راه جدیدی برای ساخت حسگرهای بینیهای مصنوعی را نشان دادند.

براساس گزارش ساینس دیلی، این دانشمندان وجود یک خصوصیت غیرمنتظره را در اجزای DNA کشف کردند.

در حقیقت این محققان با کمک نشانگرهای فلورسانت اجزای مجزایی از DNA که روی یک سطح جامد جمع شده بودند را شناسایی کردند که به رایحه هایی که در حالت بخار بودند پاسخ می دادند.

در ادامه این کشف، پژوهشگران آمریکایی حسگرهایی را از جنس DNA توسعه دادند که به طیف وسیعی از تحریکات بویایی پاسخ می دادند.

به گفته این دانشمندان، این کشف می تواند در ساخت حسگرهای بویایی مصنوعی آینده کمک کند.

کد مطلب 626838

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