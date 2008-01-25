این رسم همراهی نبود ...

به گزارش خبرنگار مهر، مرشد محمد احدی که به همراه مرشد میرزاعلی برای اجرای برنامه پردهخوانی در این همایش در تبریز شرکت کرده، درباره مشکلات اجرای این برنامه گفت: "از 20 روز قبل به ما گفتند در این همایش شرکت کنیم، ولی وقتی اینجا آمدیم نه اسمی از برنامه پردهخوانی بود و نه ساعتی تعیین شده که ما کار خود را انجام دهیم."
وی با بیان اینکه تعزیه و پرده خوانی جزو اساسیترین آئینهای عاشورایی است، تصریح کرد: "رفتار مناسبی با ما نشد و شرایطی فراهم نشد تا بتوانیم با مردم ارتباط برقرار و کار خود را ارائه کنیم. این درحالی است که جواب مشخصی نیز به ما داده نمیشود و ستاد برگزاری همایش نبود برنامهریزی مناسب را به اداره کل هنرهای نمایشی مربوط می داند."
سیروس همتی که با نمایش "قربانی" از تهران در این همایش شرکت کرده با اشاره به اینکه امکانات و شرایط برای وی و گروه مناسب بوده گفت: "به نظر من امکانات و حمایت مسئولین سالن بینظیر بود. وقتی من درخواست برخی امکانات مثل نورپردازی و ... را کردم برخلاف تصور برایم فراهم شد. شاید اگر خواستار این امکانات در تئاتر شهر میشدم، برایم فراهم نمی شد."
این کارگردان تئاتر درباره کمک هزینه پرداختی به گروهها خاطرنشان ساخت: "اوایل کمک هزینه ای که پرداخت شد قابل توجه نبود ولی بعد از اجرای دوم گروه دوباره مبلغی به ما پرداخت شد که تقریبا در حد و اندازه دوره قبل همایش بود. البته حسن دوره چهارم آئین های عاشورایی نسبت به دوره های قبل این بود که کمک هزینه خود را به صورت کامل دریافت کردیم."
همتی کارهای شهرستانی چهارمین همایش آئینهای عاشورایی را به لحاظ کیفی مناسب ندانست و تأکید کرد: "دلیل این امر بازبینی نمایشهای شهرستانی از طریق فیلم یا سی دی است. همه میدانیم تئاتر هنری است که باید به صورت مستقیم و زنده دیده شود و دوربین نمیتواند به درستی نقاط قوت و ضعف کار را منتقل کند. ای کاش بازبینی کارهای شهرستان نیز به صورت حضوری انجام می شد."
وی درباره حمایت از اجرای عمومی نمایشهای حاضر در همایش گفت: "اگر سیاست اداره کل هنرهای نمایشی ارزشگذاری روی نمایشهای دینی است و همایش آئینهای عاشورایی یکی از شاخصههای اصلی آن است باید به لحاظ اجرای عمومی و حمایت مادی و معنوی گروههای نمایشی را تأمین کند. در صحبت با مدیر کل هنرهای نمایشی قرار شد یا در فرهنگسرای بهمن یا یکی از شهرستانها نمایش را اجرا کنم که همه اینها به پیگیری بعد از اتمام همایش بستگی دارد."
سعید نجفیان نیز که با نمایش "شب نام تو را ترانه میخواند" از شهر تبریز در همایش آئینهای عاشورایی شرکت کرده، چهارمین دوره همایش را به لحاظ برنامه ریزی بسیار بی نظم دانست و گفت: "برخی نمایش ها تک اجرا داشتند و برخی در دو نوبت اجرا شدند. همچنین ساعت اجراها نیز تغییر کرد و برنامه پرده خوانی نیز دارای برنامه منظمی نبود."
وی افزود: "احساس می کنم که ستاد برگزاری همایش خود را آماده استقبال از این حجم کاری نکرده بود و حتی فردی به عنوان راهنما برای گروهها تعیین نشده بود که تمام اینها روی هم به لحاظ روانی روی گروهها تأثیر منفی می گذارد."
نجفیان برگزاری جشنوارههای مختلف و همایش آئینهای عاشورایی در شهرستانها مثبت ندانست و خاطرنشان ساخت: "امکاناتی که در تهران و مجموعه تئاتر شهر وجود دارد در شهرهای دیگر نیست و حتی به لحاظ برنامهریزی و انضباط نیز سطح تهران بالاتر است. در شهرستان کارگردان برای هر کار کوچک باید توجیه ارائه کند که این خود انرژی را هدر میدهد. اگر میخواهیم تئاتر را در شهرستانها گسترش دهیم این راهش نیست."
حمید ابراهیمی کارگردان نمایش "مهمانداران لاعلاج نخله" که از تهران در این همایش شرکت کرده با ابراز تأسف از نحوه برگزاری این دوره تصریح کرد: "ای کاش کار من برای اجرا در همایش انتخاب نمیشد. وضعیت به لحاظ هماهنگی و اجرا بسیار نامناسب است و وقتی مسئولین حرف از حمایت از آئینهای عاشورایی میزنند این حمایت چگونه انجام میشود. من از شرکت در این همایش پشیمانم."
وی درباره حمایت مالی و کمک هزینه گروه خاطرنشان ساخت: "مبلغ 200 هزار تومان کمک هزینه به ما پرداخت شد که فقط 250 هزار تومان هزینه بلیت قطار گروه را دادم. حتی سرویسدهی در اینجا نیز اعم از رفت و آمد و پذیرایی در سالنهای اجرایی مناسب نیست و این در کیفیت آثار تأثیر منفی میگذارد."
این کارگردان تئاتر تأکید کرد: "به نظر من اجرای یک تئاتر در تهران بیشتر از این همایش هزینه برده است. اینکه از چند ماه قبل هم میدانستند که این همایش در تبریز برگزار میشود و امکانات مناسب فراهم نشده کار درست و مناسبی نیست."
چهارمین همایش سراسری آئینهای عاشورایی از اول تا پنجم بهمن در شهر تبریز برگزار شد.
