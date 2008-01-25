شش هزار طرح ورزشی در مناطق روستایی کشور اجرا می شود

سیدمهدی نجفی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید تربیت بدنی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: از این تعداد، اجرای 700 طرح از اواخر سال گذشته اتمام یافته و هم اکنون در حال بهره برداری است.

وی افزود: در سال جاری نیز اجرای 800 طرح ورزشی در مناطق روستایی کشور آغاز شده است که با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده، نیمه اول سال آینده شاهد بهره برداری از این طرحها خواهیم بود.

نجفی تعداد پروژه های اجرا شده در دو سال اخیر در کشور نسبت به سالهای گذشته را بسیار چشمگیر دانست و ادامه داد: با افزایش اعتبارات این بخش در سطح کشور به دنبال فرهنگ سازی و توسعه فضاهای ورزشی در تمام نقاط کشور هستیم.

وی همچنین از اجرای چهار هزار طرح مختلف ورزشی در مناطق شهری کشور خبر داد و یادآور شد: اجرای این طرحها با شتاب قابل ملاحظه های در حال طی شدن است به گونه ای که 214 طرح در دهه فجر و بقیه در سال آینده آماده بهره برداری خواهند شد.

نجفی اقدامات دولت نهم در زمینه توسعه فضاهای ورزشی را نیز مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ ورزش همگانی در جامعه از اهداف اساسی دولت در بخش ورزش است.

معاون هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی کشور به منظور معرفی مدیرکل جدید اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی به ارومیه سفر کرده است.