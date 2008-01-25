پاتریاک مسکو دعوت مقر پاپ برای سفر به واتیکان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، ایگور ویشانوف روحانی ارتدکس روسبه و متصدی امور روابط خارجی مقر پاتریاک مسکو گفت: سفر الکسی دوم به رم در ماه ژوئن ایده ای خام است.

واتیکان این دعوت را برای جشنهای سنت پل صورت داده تا روابط میان کلیسای ارتدکس شرقی و کلیسای کاتولیک روم بهبود یابد.

مقامات واتیکان اعلام کردند که مقر پاپ دعوت مشابهی را برای بارتالامه اول پاتریاک قسطنطنیه ارسال کرده است.

28 ژوئن امسال دوهزارمین سالگرد تولد سنت پل است که براساس تخمین مورخان بین سالهای 7 و 10 قبل از میلاد مسیح متولد شده است.

کلیسای کاتولیک و ارتدکس شرقی از زمان تفرقه در قرن یازدهم از یکدیگر جدا شده و روابط آنها با تبلیغ دینی مبلغان کاتولیک در سرزمین های ارتدکس نشین روسیه در زمان سقوط شوروی تیره تر شد.

کلیسای ارتدکس روسیه یه کرات اعلام کرده دیدار پاپ و الکسی دوم پیش از رفع مسائل مناقشه برانگیز صورت نخواهد گرفت.

