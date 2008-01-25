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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۹

/ اختصاصی مهر /

حذف محدودیتهای مدرک کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

حذف محدودیتهای مدرک کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت از حذف شرط (عنوان) مدرک کارشناسی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی برای آزمون سال آینده کارشناسی ارشد این گروه خبر داد.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال تحصیلی آینده امکان شرکت تمامی فارغ التحصیل کارشناسی در اکثر رشته های کارشناسی ارشد بدون توجه به مدرک کارشناسی فراهم می شود و محدودیت برای شرکت افراد برداشته شده است.

وی اضافه کرد: این حذف شرط مدرک به ویژه برای دارندگان مدرک کارشناسی رشته های پرستاری و مامایی این امکان را فراهم می کند که در بیشتر رشته های کارشناسی ارشد شرکت کنند.

معاون وزیر بهداشت یاد آور شد: تنها استثنای شرکت در آزمون، مربوط به شرکت سایر فارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و مامایی است. در واقع به دلیل مشخصات این رشته ها سایر فارغ التحصیلان کارشناسی گروه علوم پزشکی نمی توانند در کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی شرکت کنند.

کد مطلب 626852

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