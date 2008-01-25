حذف محدودیتهای مدرک کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال تحصیلی آینده امکان شرکت تمامی فارغ التحصیل کارشناسی در اکثر رشته های کارشناسی ارشد بدون توجه به مدرک کارشناسی فراهم می شود و محدودیت برای شرکت افراد برداشته شده است.

وی اضافه کرد: این حذف شرط مدرک به ویژه برای دارندگان مدرک کارشناسی رشته های پرستاری و مامایی این امکان را فراهم می کند که در بیشتر رشته های کارشناسی ارشد شرکت کنند.

معاون وزیر بهداشت یاد آور شد: تنها استثنای شرکت در آزمون، مربوط به شرکت سایر فارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و مامایی است. در واقع به دلیل مشخصات این رشته ها سایر فارغ التحصیلان کارشناسی گروه علوم پزشکی نمی توانند در کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی شرکت کنند.